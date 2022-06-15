مش هاتشريه من بره.. عمل الاندومي في البيت زي الجاهز بنفس الطعم الأصلي

تبحث الأمهات عن طريقة لجعل أطفالهن يعرضوا عن أكل الأندومي المصنوع بالخارج، بسبب أن مكوناته غير معروفة في نظر الأمهات وغير صحية، في هذا الزمان لا يوجد طفل لا يأكل الاندومي حتى الكبار لم يسلموا من أكله، الاندومي وجبة سريعة ولا تأخذ وقت مطلقًا في تحضيرها، يتميز الاندومي بلذة طعمه وأنواعه المختلفة، لذلك في هذا المقال سنعلمك طريقة سهلة لعمل الاندومي في المنزل مثل الجاهز وأفضل بكثير ولن يأخذ معك وقت في تحضيره لأنه وجبة سريعة، هذه الوجبة خالية من أي أضرار للصحة العامة بالجسم لأنها مصنوعة من مكونات مضمونة وغير مشكوك فيها تابعي معي الخطوات الموضحة التالي.

عمل الاندومي في البيت زي الجاهز

يشغل بال الأمهات وربات المنزل طريقة عمل الاندومي الجاهز، دائمًا يتساءلون عن مكوناته وكيف يُصنع، قلقين من أن يُحدث أي أضرار بالأطفال أو أي شخص يأكله، ولكن هذه الوصفة التي نقترحها عليك هي بمثابة طوق النجاة من كل هذه التساؤلات، لأنها طريقة مضمونة ومعروف مصادر مكوناتها لذلك تابعي معي عزيزتي لمعرفة أفضل طريقة لعمل الاندومي في البيت مثل الاندومي الجاهز.

مكونات عمل الاندومي في البيت وبالتفصيل

قبل الدخول في خطوات تحضير الأندومي دعينا نتعرف على مكوناته وهي:

ربع كيلوغرام من المعكرونة السباغيتي.

كرفس البودرة.

بودرة البصل.

ثوم مهروس.

الكاري.

بهارات اللحوم.

بابريكا.

شطة حارة.

مرقة الدجاج.

مرقة الخضار.

زيت طعام.

ملح طعام.

زعتر.

خطوات تحضير وجبة الأندومي بسرعة مثل الجاهز

ندخل في صلب الموضوع بدون أي مقدمات والخطوات هي: