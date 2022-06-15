وصفة جدتي.. طريقة عمل الحلبة المنبتة على أصولها لألذ تسالي صحية وفوائد رهيبة لن تتوقف عن تناولها

طريقة عمل الحلبة المنبتة وصفة قد لا يعرفها الكثيرون، حيث توجد أشكال عديدة للحلبة مثل الحلبة الحمراء وتعرف بحلبة النخيل، والحلبة الصفراء وتعرف بالحلبة البلدي وتستخدم الحلبة الصفراء في الكثير من الوصفات الطبيعية سواء بشكل موضعي أو عن طريق تناولها.

طريقة عمل الحلبة المنبتة

تغسل كمية مناسبة من الحلبة وتترك في الماء لمدة لا تقل عن ساعة.

تشطف بالماء جيداً والتأكد من عدم وجود أي شوائب أو أتربة.

وتوضع في مصفاة لها ثقوب ضيقة حتى لا تسقط منها الحلبة وتغطى بقطعة قماش مبللة بالماء.

يتم تقليبها وغسلها حتى تنبت.

تترك حتى تنمو وتتحول إلى جذور طويلة بحجم عقلة الإصبع أو أطول وبعد ذلك يتم تناولها.

يمكن عمل دقة مكونة من ملح وشطة وفصين ثوم وكوبين من الماء ورشها عليها.

يمكن تناولها بعد عصر ليمونة عليها.

فوائد الحلبة بصفة عامة

مفيدة للنساء خاصة بعد فترة الولادة حيث تخفف آلام الرحم والمعدة وتزيد من إدرار اللبن وتعمل على تقويتهم.

تساعد في فتح الشهية وزيادة الوزن.

مفيدة في حالات البرد والسعال.

تخلص الجسم من السموم.

تعالج أمراض الجهاز التنفسي والتهابات المفاصل.

تعالج تقصف الشعر.

التخلص من الدمامل نهائيا.

تقلل الإصابة بالأورام السرطانية لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

كما تؤخر من ظهور علامات الشيخوخة وتقلل من التجاعيد وجفاف الجلد.

فوائد الحلبة للشعر

تعالج القشرة عن طريق خلط منقوع الحلبة مع الزبادي وتركه نصف ساعة على الشعر.

تساعد على نمو الشعر وزيادة لمعانه والتخلص من الحشرات الموجودة بالشعر.

فوائد الحلبة للمعدة

تعالج الديدان.

تقلل من حموضة المعدة.

تعالج تقرحات المعدة واضطرابات القولون.

تحسن عملية الهضم وتعالج الإمساك.

ومن الجدير بالذكر أن الحلبة غنية بمضادات الأكسدة وتساعد على تفتيح البشرة عن طريق خلطها مع الحليب ووضعها على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة ثم تشطف ويستخدم مطحون الحلبة مع العسل للقضاء على الكلف والنمش وحب الشباب.

وفي نهاية موضوعنا اليوم تعد الحلبة كنز من الفوائد الطبيعية التي لا غنى عنها لذا كانت الجدات تحرص قديماً على تقديمها في كل المناسبات مع الترمس وأيضاً في الأعياد بدلاً من المقرمشات المليئة بالزيوت الغير صحية، وكانت هذه طريقة عمل الحلبة المنبتة بالتفصيل.