نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفتة السوري علي الطريقة الصحية لتزين مائدتك وسط عائلتك في المقال التالي

الفتة السوري الشهيرة على الطريقة الصحية من أحلى ما يمكنك الحصول عليه عند إتباعك حمية غذائية، وذلك لان من أهم أهداف الاستمرارية في نظام غذائي صحي هو الاستمرارية، لذلك علينا تناول كل الوجبات التي نحبها ونرغب في تناولها ولكن بالطريقة الصحية، لتقليل السعرات الحرارية قدر الإمكان والاستمتاع بالوجبات دون الإضرار بالنظام الصحي المُتبع. الفتة السوري بالطريقة الصحية المكونات المطلوبة صدر فراخ أو اللحم ومقطع شرائح.

فلفل ألوان.

بهارات شاورما.

ملعقة كبيرة من الخل.

زيت طهي أو سمن حسب الرغبة.

أرز بسمتي ناضج.

رقائق من الرقاق أو الخبز الرفيع السمك.

صوص المايونيز الصحي.

ثوم بودر.

ملح وفلفل.

علبة زبادي. طريقة تحضير صوص الفتة السوري في وعاء عميق نسبيا نضع علبة الزبادي، ثم نضيف لها ملعقتين من المايونيز وملعقة من اللبن، تقلب المكونات السابة معا جيدا.

يضاف له الملح والفلفل والثوم البودر ويقلب الصوص جيدا، بهذا نكون قمنا بتحضير صوص الثومية الخاص الشاورما السوري ويوضع جانبا. طريقة تحضير الفتة السوري في صينية فرن يقطع الرقاق أو الخبز لرقائق و يدخل الفرن على أن يكون مشتعل من أعلى واسفل، حتى يتم تحميص الخبز كله ويصبح قريبا إلي اللون الذهبي الغامق. في وعاء منفرد تخلط شرائح الفراخ أو اللحم بالملح والفلفل وملعقتين من الزبادي، والقليل من الخل مع البابريكا وتوابل الشاورما. ترفع اللحوم علي النار وتقلب على النار مع القليل من الزيت النباتي. يقطع الفلفل الألوان شرائح ويتم إضافته إلى على اللحم أو الفراخ. تقلب الشاورما وتغطي حتى تمام النضج. في طبق التقديم الكبير يوضع الخبز المحمص أولا ويفرد في الطبق. يوضع الأرز ألبسمتي الذي تم طهيه مسبقا فوق الخبز ثم ترص الشاورما فوقه. يوضع الصوص فوق الشاورما بطريقة لطيفة للتزين. يمكن تنزين الفتة بالمكسرات مثل اللوز و الصنوبر وتقدم علي مائدتك لتكون واجبة كثيرة العناصر الغذائية. تقدم مع الفتوش أو السلطة المفضلة كوجبة للغداء أو كطبق في العزائم، سيفضله الكثير من الأشخاص. عمر شويل - جدة الفتة السوري علي الطريقة الصحية لتزين مائدتك وسط عائلتك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفتة السوري علي الطريقة الصحية لتزين مائدتك وسط عائلتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.