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تكثيف الشعر يعتبر من الأمور التي تهتم بها جميع الفتيات، لأن الشعر الضعيف والقصير يسبب لهم متاعب نفسية بسبب الشعور بالإحراج أمام الآخرين، مما يجعلهم يلجئون إلى طرق عديدة مثل الحقن وغيره من الوسائل لكن بدون فائدة، ويكتسبون فقط خسارة أموالهم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم وصفات لتكثيف الشعر. وصفة العسل وجوز الهند لتكثيف الشعر المكونات ملعقتان صغيرتان زيت جوز الهند.

٢ ملعقة صغيرة من العسل. طريقة الاستخدام اخلطي زيت جوز الهند مع مقدار العسل جيدا، حتى يذوب العسل، ثم وزعيهم على شعرك بشكل جيد.

اتركي الخليط على شعرك بعد تدليكه لبضع ثواني و تغطيته بقبعة الاستحمام لمدة ثلث ساعة، ثم اغسليه جيدا وجففيه. وصفة الصبار والافوكادو المكونات ثمرة افوكادو مهروسة.

أربع ملاعق صغيرة جل صبار

نصف ملعقة كبيرة زيت جوز الهند. طريقة الاستخدام ادمجي جل الصبار مع مقدار الافوكادو، وزيت جوز الهند جيدا، ثم وزعيهم على شعرك ودلكيه لمدة ١٨٠ ثانية.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ثلث ساعة، ثم اغسليه جيدا وجففيه. وصفة جوز الهند والبيض المكونات بيضة كبيرة الحجم.

ثلاثون جرام زيت جوز الهند.

ربع ملعقة كبيرة من العسل.

ثلث كوب صغير من الافوكادو المفروم. طريقة الاستخدام اخلطي الافوكادو مع مقدار زيت جوز الهند، والبيض، والعسل جيدا، حتى يندمجوا مع بعضهم البعض.

ضعي خليط البيض على شعرك ودلكيه لبضع ثواني، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه جيدا. وصفة إكليل الجبل واللافندر المكونات خمسة جرام زيت اللافندر.

٥ جرام زيت إكليل الجبل.

أربع ملاعق صغيرة زيت جوز الهند. طريقة الاستخدام امزجي زيت إكليل الجبل مع زيت اللافندر، وزيت جوز الهند جيدا، حتى يمتزجوا.

وزعي خليط زيت اللافندر على شعرك ودلكيه لمدة ثلاث دقائق، ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعة إلا ربع، ثم اغسليه جيدا. وصفة زيت الخروع المكونات ربع كوب كبير من زيت الخروع. طريقة الاستخدام ضعي زيت الخروع في وعاء حراري، ثم ضعيه في الميكروويف لمدة عشر ثواني.

وزعي الزيت الدافئ على شعرك ودلكيه برفق، ثم اتركيه على شعرك لمدة ربع ساعة واغسليه جيدا. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لإنبات وتكثيف الشعر والنتيجة مذهلة - ثقفني

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