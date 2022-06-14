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البيض وزيت الزيتون خلطة هندية جبارة لتطويل وتكثيف الشعر إلى كل الفتيات التي تحب أن تحظى بشعر طويل وناعم وانسيابي نقدم لكم كيفية تحضير أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر، فهناك الكثير من الفتيات التي تعاني من شعرها القصير الذي لا يطول أبدًا مهما مرّ الوقت وتجهل السبب الذي يعيق ذلك، وقد يعاني الشعر من مئات المشاكل التي تؤثر في طوله وكانت هذه الوصفات تعالج كل هذه المشاكل وتزيده نضارة ولمعان ويمكنك تحضيرها بسهولة فائقة والمكونات متوفرة في منزلك وبالكميات التي تريدينها بأقل تكلفة. خلطة هندية جبارة لتطويل وتكثيف الشعر ووقف التساقط وصفة البيض وزيت الزيتون مكونات الوصفة:- حبة بيضة كبيرة.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بإضافة البيض (بياض فقط) مع العسل الأبيض وزيت الزيتون وقلبيهم جيدًا ويمكنك إضافة عصير الليمون مع المكونات.

دلكي فروة رأسك بالخليط وتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة مع تصفيفه وتغطيته ثم قومي بشطف شعرك جيدًا وكرريها مرة واحدة أسبوعيًا. طريقة الشاي الأخضر لتطويل الشعر مكونات الطريقة:- شاي أخضر.

ماء ساخن.

عصير ليمون. طريقة التحضير:- قومي بتسخين الماء حتى يصل إلى درجة الغليان وضعي بداخله الشاي الأخضر واتركيه حتى يبرد تمامًا ويصبح في درجة حرارة الغرفة.

بللي شعرك أو اغسليه جيدًا ثم قومي بتدليكه بالخليط جيدًا حتى يتخلل فروة الرأس واتركيه نصف ساعة على شعرك ثم قومي بغسله وكرري هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. وصفة البصل لتطويل الشعر مكونات الوصفة:- حبتان من البصل كبيرتا الحجم.

ماء فاتر.

عصير ليمون.

عسل أبيض. طريقة التحضير:- أضيفي كل المكونات مع بعضها في طبق عميق وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى لا تلتصق بالمكونات ولا تؤثر على كفائتها.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك جيدًا حتى تنظيفه من أي شوائب وكريمات وزيوت وابدئي في وضع الخليط على شعرك من جميع الجوانب من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه على شعرك مدة لا تقل عن خمس ساعات وغطي شعرك بغطاء بلاستيكي وبعد ذلك قومي بشطف شعرك ونظفيه بالشامبو من الخليط وكرري هذه الخلطة مرة واحدة من كل أسبوع. عمر شويل - جدة البيض وزيت الزيتون خلطة هندية جبارة لتطويل وتكثيف الشعر ووقف التساقط بسرعه البرق - ثقفني

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