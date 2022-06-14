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إنتشرت في الأيام الماضية الكيك الياباني الهش المصنوع من الجبنة والزبدة والسكر والبيض وهو يتميز بقوامه الهش الرائع الخفيف وطعمه اللذيذ وهو يحضر بقليل من السكر مما يجعل من الكيك الياباني الهش وجبة غذائية صحية لتقدميها لأطفالك ولأسرتك بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية لإحتوائه على البيض الغني بالكالسيوم بالإضافة إلى الكالسيوم والفيتامينات الموجودة في الجبنة الكريمي والزبدة والحليب مما يجعله التحلية المثالية لك ولأفراد أسرتك. مكونات تحضير الكيك الياباني الهش: نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 كوب من الحليب الدافئ.

5 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الجبنة الكريمي بدرجة حرارة الغرفة.

100 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من السكر البودر. طريقة تحضير الكيك الياباني الهش: نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير نضيف فيه الجبنة الكريمة والزبدة. ثم نضيف إليهم الحليب الدافئ ونقوم بمزجهم جيدا حتى تذوب الزبدة والجبنة الكريمي. بعد ذلك نقوم بعملية فصل بياض البيض وصفار البيض ونضع كل جزء منهم في وعاء عميق منفصل. ثم نقوم بإضافة الصفار إلى خليط الحليب والجبنة ونقوم بمزجهم جيدا. بعد ذلك نضيف إليهم الدقيق الأبيض والنشا ونقوم بخفقهم جيدا. ثم نقوم بخفق بياض البيض بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نضيف إليه السكر والفانيليا ونقوم بمزجهم جيدا ثم نضيفهم على خليط صفار البيض والحليب. نقوم بمزج الخليط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات جيدا. نقوم بإحضار صينية عميقة وندهنها بقليل من الزيت ثم نضع فيها ورقة زبدة وعلى جوانب الصينية ورق زبدة. نضيف خليط الكيك الياباني في الصينية ثم نقوم بإحضار صينية أخرى كبيرة. نضيف فيها لتر من الماء ونضع فيها صينية الكيك الياباني ونقوم بإدخالها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نضع صنينة الماء وداخلها صينية الكيك الياباني على رف أوسط لمدة نصف ساعة. نخرج الكيك الياباني من الفرن ونرش فوقه سكر بودر ونتركها لتبرد قليلا ثم تقطع وتقدم. عمر شويل - جدة حضري الكيكة اليابانية القطنية الاصلية بمكونات من مطبخك - ثقفني

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