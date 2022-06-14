نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الشعر للركب.. أقوي وصفه هندية لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات في 7 ليالي في المقال التالي
تعرفي على طريقة تحضير وصفة القرنفل لتطويل الشعر القصير بسرعة وتكثيفه في مدة قد تصل إلى أسبوع فقط، حيث أن القرنفل أحد أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على إنبات الشعر في المناطق الفارغة وتعالج مشاكل الصلع ومرض الثعلبة، كما أن فعاليته كبيرة جدًا في حل الكثير من مشاكل الشعر وطرد القشرة من الشعر فالقشرة هي أكبر أعداء نمو الشعر وجعله صحيًا، وسنوضح لكم طريقة التحضير بشكل تفصيلي والنتائج التي تعود علينا من استخدام القرنفل على الشعر.
كيفية تحضير وصفة القرنفل لتطويل الشعر
المكونات المطلوبة:-
- حبوب قرنفل جافة.
- زيت لافندر.
- عصير ليمون.
طريقة تحضير الخليط:-
- يجب تسخين مسامير القرنفل جيدًا حتى تصبح جافة جدًا ويسهل سحقها ويمكنك تسخينها بوضعها لعدة ثواني داخل الميكروويف.
- بعد ذلك قومي بطحن القرنفل جيدًا وضعي عليه عدة قطرات من زيت القرنفل وزيت اللافندر وعصير الليمون وقلبي كل المكونات حتى تصبح لزجة قليلًا.
- اشطفي رأسك بالماء ثم قومي بتدليك فروة رأسك حتى أطراف الشعر بالخليط ودلكي جيدًا ثم اتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن الأفضل أن تطول المدة عن ذلك.
- اشطفي شعرك بالماء وأي نوع شامبو مناسب لك ودلكي جيدًا ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.
نتائج وفوائد استخدام القرنفل على الشعر
من استخدام القرنفل على الشعر تعود علينا بعدة فوائد ونتائج إيجابية ومن بين هذه النتائج ما يلي:-
- يساهم القرنفل على مساعدة الرأس على تدفق الشعر بشكل صحي وسريع ويعالج تلف الشعر ويخلصه من أي تشابك ومشاكل.
- يمد الشعر بطبقة عازلة تحميه من أي شوائب وعوامل خارجية من عوامل الجو والبيئة المحيطة.
- مما تحمي بصيلة الشعر من التلف.
- تعالج مشكلة صلع الشعر ومرض الثلعبة ويساهم في إنبات الفراغات الموجودة في الرأس ويحمي من التساقط والتقصف.
- يزيد من نعومة الشعر ولمعانه حيث أن القرنفل غني بالكثير من المعادن والمكونات التي يحتاج إليها الشعر حتى يزيد طوله وحجمه وغني بالألياف الطبيعية.
- يساعد فروة الرأس في ضخ الدم بشكل جيد ويزيد الشعر رائحة جميلة كما أنه يخلصه من مشكلة القشرة المزعجة.
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