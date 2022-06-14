نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعي الشعر الأبيض.. صباغة طبيعية للشعر باللون البني تغطي الشيب من أول استعمال بمكونات طبيعية النتيجة سحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الحصول على صبغة طبيعية للشعر الأبيض باللون البني اللامع وإخفاء الشيب الظاهر بشكل نهائي ومن أول مرة، وذلك من خلال مكونات طبيعية بسيطة من السهل تواجدها تغنيكي عن الشعور بالإحراج بالذهاب إلى أحد صالونات التجميل لتغطية الشعر الأبيض، بالإضافة إلى دفع مصاريف مبالغ فيها، إلى جانب الأثار الجانبية الضارة العائدة من وراء استخدام الصبغات الكيميائية الجاهزة التي تعرض الشعر للتساقط والهيشان.

صباغة طبيعية للشعر الأبيض باللون البني

لإخفاء الشعر الأبيض بشكل كامل من خلال استخدام الصبغات الطبيعية، حصلنا على الأفضل من بين تلك الوصفات وأكثرها فاعلية، فقد نصح بها خبراء العناية بالشعر باعتبارها أمنة جداً على فروة الرأس وصحة الإنسان على وجه العموم، فيما يلي توضيح بمكونات صبغة طبيعة نحصل من خلالها على اللون البني المرغوب فيه والتغذية اللازمة لبصيلات الشعر:

كوب واحد من عجينه الحناء.

ثلاث ملاعق من بودر الأملا (ثمار عنب الثعلب الهندي).

ملعقة صغيرة من البن المطحون.

مقدار مناسب من الماء.

طريقة عمل صبغة طبيعية باللون البني للشعر الأبيض

في وعاء نظيف يتم مزج المكونات السابق ذكرها معاً للحصول على عجينة متماسكة ولكنها لينه نوعاً ما ليتم توزيعها على الشعر بسهولة.

يجب ارتداء قفازات لليدين وقماشة لتغطية جبهة الرأس لعدم تأثرها بلون الصبغة.

تقسيم الشعر إلى أربع أقسام والبدء في توزيع الصبغة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع تمشيط الشعر لضمان وصول الصبغة كامل خصلات الشعر.

يتم ترك الخليط على الشعر حتى الحصول على اللون مناسب.

غسل الشعر جيدداً وتنظيفه من خليط الحناء بواسطة الماء الفاتر وشامبو خاص بالصبغة.

وصفات طبيعية لمحاربة ظهور الشعر الأبيض

الشاي الأسود من المكونات الطبيعية والغير مكلفة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الشعر الأبيض وتأخير ظهور، ويجعل الشعر غامقاً ناعم ولامع في ذات الوقت، ويتم استخدامه على الشعر من خلال وضع خمس أكياس من الشاي في كوبان من الماء على أن يكون الماءمغلي وتركه حتى يبرد تماماً ثم يتم إخراج أكياس الشاي ووضع ماء الشاي مع قليل من الزيوت الطبيعة على الشعر وتركه لمدة ساعة على الأقل، ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي

توجد طريقة أخري لتطويل الشعر وهي وضع بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون علئ الشعر واتركيه الخليط علي الشعر لمدة ساعتين ثم قومي بغسل الشعر سوف تلاحظين طول وكثافة وجمال شعرك من من أول استعمال يصبح طويل وصحي جدا الركب بمجرد تطبيق هذه الوصفة تحصلي على شعر طويل وصحي من أول استعمال.

يمكن التخلص من الشعر الأبيض نهائيا باستخدام ملعقة من زيت القرنفل مع ملعقة من النشا مع ملعقة اخري من زيت الخردل وملعقة من زيت الزيتون امزجي الزيوت معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم فومي بوضع الخليط على شعرك للتخلص من الشعر الأبيض بسرعة الصاروخ وتطويل الشعر حيث من المعروف أن القرنفل يلعب دور كبير كدا في تطويل الشعر وايضا التخلص من الشعر الأبيض مهما كان