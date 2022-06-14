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الفطائر التركية تعتبر من أكثر أنواع الفطائر المميزة في المطابخ التركية، وأصبحت خلال هذه الأيام من أشهر المعجنات التي يعشقها البعض، لأنها تتميز برائحة قوية ومذهلة، ويمكن تحضيرها في البيت بالعديد من الحشوات الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الفطائر التركية. طريقة عمل الفطائر التركية المقادير ١٧٠ جرام من الدقيق الفاخر.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع كأس كبير من زيت الذرة.

أربعة جرام من الملح.

كأس كبير من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود ناعم.

كأسان كبيران من الجبن الموزاريلا المبشورة.

١/٤ كأس كبير من البقدونس المفروم.

خمسون جرام من السمسم. طريقة التحضير ادمجي زيت الذرة مع مقدار الدقيق، والملح، والخميرة، والسكر والحليب جيدا لمدة خمس دقائق، بواسطة يديك حتى تكوني عجينة متماسكة.

ضعي العجينة في بولة لها غطاء، ثم اتركيها جانبا حتى يتضاعف حجمها، ثم قدميها إلى كورتين متساويين في الحجم.

افردي كرة أسفل صينية مدهونة بالزبدة، ثم اخلطي البقدونس مع الفلفل الأسود، والجبن الموزاريلا المبشورة جيدا، ثم وزعيهم فوق طبقة العجين.

قومي بفرد الكرة الأخرى وضعيها فوق خليط الجبن وادهني العجينة برشة من الزبدة، وزينيها بالسمسم

ضعي عجينة الفطائر في الفرن بعد تسخينه، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة، حتى تنضج الفطائر التركية. طريقة عمل الفطائر التركية على الصاج المقادير أربع كؤوس كبيرة من الدقيق.

٤ ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

كمية مناسبة من الماء الفاتر للعجن.

ربع كيلو من الجبن الشيدر المبشور. طريقة التحضير امزجي الخميرة مع السكر، والدقيق، والحليب البودرة، والملح جيدا، ثم ضيفي إليهم الماء تدريجيا حتى يتكون لديك عجينة ناعمة.

اتركي عجينة الفطائر جانبا لمدة ساعة إلا ربع، حتى يزداد حجمها، ثم قدميها إلى ثمانية أجزاء.

افردي العجين ووزعي فوقه الجبن الشيدر، ثم اغلقي العجين حتى يصبح مثل الهلال.

ضعي الصاج على حرارة متوسطة ثم ادهنيه برشة من الزيت، ثم اتركيه حتى يسخن وضعي فوقه عجينة الفطائر. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطائر التركية الهشة بكل سهولة - ثقفني

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