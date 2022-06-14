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خبز التورتيلا أحد أنواع الخبز السوري والذي يتميز بطعمه اللذيذ في حشوات الشاورما والكفتة والبطاطس السوري وهو غير مكلف نهائيا ويتكون خبز التورتيلا من مكونات متوفرة في مطبخك. مكونات تحضير خبز التورتيلا بدقيق القمح الكامل: كوب ونصف من دقيق القمح الكامل.

نصف كوب من الدقيق الأبيض الفاخر للفرد.

كوب إلا ربع من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير خبز التورتيلا بدقيق القمح الكامل: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف دقيق القمح والملح ثم نضيف إليه الماء المغلي. نقوم بالعجن جيدا بإستخدام ملعقة كبيرة خشبية بعد ذلك نتستمر بالعجن جيدا بواسطة اليد. نقوم بترك العجينة لترتاح لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتقسيمها إلى كرات متساوية. نقوم بتغطية العجينة بغطاء بلاستيكي ونتركها لترتاح لمدة خمس دقائق أخرى. نقوم بأخذ كرة عجين ونرش فوقها وتحتها دقيق ونقوم بفردها بواسطة النشابة على شكل دائري. ثم نقوم بإحضار غطاء إناء دائري ونقطع به العجين حتى نحصل على شكل دائري تماما وبنفس المقاسات. بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونضعها على نار متوسطة. نقوم بوضع خبز التورتيلا في الطاسة وعندما ينضح من الأسفل نقلبه على الجهة الأخرى. نقوم بلف خبز التورتيلا مباشرة بفوطة قطنية نظيفة حتى نحافظ على طراوته. وهكذا يكون خبز التورتيلا جاهز للإستخدام والحشو. مكونات تحضير خبز التورتيلا أو خبز الشاورما: 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت. طريقة تحضير خبز التورتيلا أو خبز الشاورما: في وعاء عميق نضيف الدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر. نقوم بمزج المكونات الجافة جيدا ثم نضيف إليهم الزيت ونخلطهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء ونعجن جيدا لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة لينة. نغطي عجينة خبز التورتيلا ثم نتركها ترتاح لمدة عشر دقائق. نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية ونقوم بفرد كل كرة على شكل دائري. ثم نقوم بإحضار طاسة نرفعها على نار هادئة ونضع فيها الخبز ونقلبه على الجهتين لينضج. عمر شويل - جدة اصنعي خبز التورتيلا في دقائق معدودة وبمكونات متوفرة في مطبخك - ثقفني

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