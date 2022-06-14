نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليكى محترفة.. الفرق بين الثوم البلدي والثوم العادي بكل سهولة وفوائده للجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الثوم من أكثر النباتات التي تستخدم في عمليات طهي الطعام فهو يمكن دخوله في عمل صلصة المسقعة وغيرها من الأطعمة، كما أن البعض يتناوله على معدة فارغة من أجل الاستفادة من الفيتامينات الموجودة به إلا أن البعض لا يعرف الفرق بين الثوم البلدي والثوم العادي، لذلك نقدم لكم أهم الفروق بينهم من خلال سطور المقال حتى تقوم بشراء المناسب لك.

الفرق بين الثوم البلدي والثوم العادي

تبحث اغلب ربات البيوت عن طرق التفرقة بين الثوم البلدى والعادي لذلك نقدم لكم أهم الفروق الواضحة بين نوعي الثوم البلدي والعادي فيما يلي:

الشكل

إن الثوم البلدي حجم الفصوص به صغير وتجدها أكثر عددًا، أما عن الثوم العادي فتجد الفصوص الموجودة به ذات حجم كبير إلا أن عددها قليل.

القشرة الخارجية

من الصعب أن تقوم بتقشير الثوم البلدي إذا قارنا ذلك بالثوم العادي وذلك لأن البلدي قشرته ملتصقة في الفص، أما الثوم العادي فتجد أن قشرته غليظة لدرجة سهولة إزالتها.

اللون الخارجي للقشرة

الثوم البلدي لون قشرته الخارجية يميل للغمقان فهو مزروع في أرض زراعية، أما قشر الثوم العادي نجده ذات لون أبيض جذاب لأنه غني بالهرمونات.

ميعاد تواجده

يعتبر الثوم البلدي من النباتات الموسمية، أما الثوم العادي فعندما تحتاجه تجده فهو متوفر بكثرة في الأسواق طوال أيام السنة.

فوائد الثوم

للثوم عدة فوائد للجسم ونقدم لك بعض منها فيما يلي:

يمكن الحصول على كل ما يحتاجه الجسم من معادن من خلال فصوص الثوم.

يساعد الثوم الجسم في الحصول على كلى خالية من السموم من خلال تناول كوب من الماء مع فص واحد من الثوم على معدة فارغة يوميًا.

إذا كنت مريض ضغط يمكنك تناول فصوص الثوم من أجل خفض الضغط في الدم.

علاج قوي للتخلص من نزلات البرد في أسرع وقت.

يساعد في التخلص من حصوات الكلى.

في نهاية الحديث عن الفرق بين الثوم البلدي والثوم العادي فقد قمنا بعرض أهم الفروق في الشكل واللون. ميعاد التواجد في الأسواق وغيرها كما قمنا بعرض أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم بعد تناول الثوم. فعليك المواظبة على تناوله باستمرار.