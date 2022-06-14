اعمليه زي المحلات بصل الكشري المقرمش في المنزل

طريقة عمل البصل المقرمش للكشري في المنزل هو أحد أهم المكونات التي تضاف إلى الكشري، فتبحث جميع الأمهات عن طريقة عمل بصل الكشري المقرمش اللذيذ ذات اللون الذهبي، وتعتبر مكونات بصل الكشري بسيطة ومتوفرة داخل كل منزل، وهي تعتمد في الأساس على البصل، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل بصل الكشري في المنزل.

مكونات عمل بصل الكشري في المنزل

2 حبة من البصل المقشر.

واحد ملعقة ذات حجم كبير من الدقيق المتعدد الاستخدامات.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

سوف نحتاج إلى كمية مناسبة من الزيت النباتي القلي.

طريقة عمل بصل الكشري

في البداية نقوم بتحضير البصل وتقطيعه إلى قطع متوسطة في السمك، ثم يتم فصلها عن بعضها البعض.

نقوم بخلط البصل مع الدقيق والنشا بصورة جيدة، كما يفضل عدم تكسير قطع البصل.

نقوم بتسخين الزيت النباتي على النار متوسطة داخل مقلاة.

ثم نضع قطع البصل داخل الزيت النباتي ونقلبها جيداً حتى يصير لون البصل ذهبي.

مكونات عمل حلقات البصل المقرمش

2 حبة بصل.

2 بيضة.

عدد أربع ملاعق ذات حجم كبير من الدقيق.

واحد ملعقة صغيرة من الملح.

عدد ثلاثة أكواب من الدقيق.

القليل من الخبز المحمص المطحون.

كمية مناسبة من زيت الذرة.

طريقة تحضير حلقات البصل

نقوم في البداية بتقشير البصل ثم تقطيعه إلى حلقات مناسبة في حجمها.

يتم فصل الحلقات عن بعضها البعض.

نقوم بوضع الدقيق داخل وعاء.

نقوم بإضافة الخبز المُحمّص المطحون داخل وعاء آخر.

نقوم بخفق البيض بشكل جيد داخل الوعاء، بإضافة إليه أربع معالق من الدقيق.

كافة المكونات مع بعضها البعض بصورة جيدة.

يتم غمس حلقات البصل داخل خليط البيض وبعد ذلك نخرجها ونضعها داخل الدقيق ثم نضعها داخل خليط الخبز المحمص ونستمر في تلك الخطوة حتى يتم الإنتهاء من كافة حلقات البصل التي لدينا.

نترك البصل لمدة 10 دقائق قبل تحميره.

يتم تسخين المقلاة ونضعها على النار ذات درجة حرارة مرتفعة، ثم نضع بداخلها كمية كبيرة من الزيت النباتي بعدها نضع حلقات البصل المتبل داخل الزيت.

نقوم بتقليب البصل على الجهاتين حتى يحمر تماماً ويقرمش ويصير لونه ذهبي.

بعد ذلك نقوم بإخراج البصل من الزيت ونصفيه بصورة جيدة، ويوضع بعدها على مناديل المطبخ المخصصة لامتصاص الزيت.

فوائد البصل لصحة القلب

من الجدير بالذكر أن البصل يفيد صحة القلب ويخفض من ضغط الدم ويقوم بتقليل خطر الاصابة من النوبات القلبية وأيضا يساعد في تنظيم نسبة الكوليسترول ويقوم بتنظيم الدهون الثلاثية في الدم وكذلك يمنع تراكم الدهون والترسبات في شرايين القلب لذلك يقلل من الاصابة بمرض تصلب الشرايين وبذلك نكون تعرفنا على فوائد البصل لصحة الانسان.