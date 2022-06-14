السمن البلدي الاصلي الفلاحي بأسرار الريف في البيت انسي الجاهز وحضريه بأقل التكاليف

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السمن البلدي الاصلي الفلاحي بأسرار الريف في البيت تبحث الكثير من ربات البيوت والأمهات عن كيفية وطريقة صناعة السمن البلدي في المنزل، فنحن الآن في عصر غلاء غير مشهود ونعاني من غلاء شديد في كل شيء حولنا وكان السمن البلدي أحد الأشياء التي ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، ولأننا نستخدمها بشكل كبير في حياتنا اليومية فنقدم لكم هذا المقال حيث إنه يمكنك تحضيرها في منزلك بنفس مكونات تحضيرها الجاهزة وبخطوات بسيطة وتكلفتها أقل بكثير من تكلفة السمنة البلدي الجاهزة. طريقة عمل السمن البلدي من السمن النباتي مقادير عمل السمنة البلدي:- خمسمئة جرام من السمنة النباتي.

حليب بلدي بمقدار نصف لتر (كامل الدسم).

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض. طريقة وخطوات تحضير السمنة:- قومي بوضع السمنة في قدر كبير على النار واتركيها حتى تصبح مذابة تمامًا وساخنة ثم قومي بغلي اللبن في وعاء آخر.

ارفعي اللبن من على النار واتركيه حتى يبرد تمامًا أو يصبح دافئًا على الأقل ثم قومي بإضافته إلى السمنة النباتي المذابة بعد أن تقومي برفعها من على النار.

قلبي خليط السمنة النباتي والحليب الدافئ ثم قومي بوضع الخليط على النار العالية الحرارة.

اتركيها حتى تغلي ثم قومي بتهدئة النار.

اتركي خليط السمنة والحليب على النار لمدة ساعة تقريبًا.

ثم قومي برفعه من على النار وصفيه من السوائل (المورتة) ثم قومي بوضعها داخل برطمانات زجاجية.

احتفظي بالبرطمانات داخل الثلاجة حتى تصبح أكثر تماسكًا ويمكنك استخدامها فور تحضيرها في عمل الأطعمة المختلفة. ما هي فوائد السمن البلدي؟ تعتبر السمنة البلدي أحد المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات وخاصة فيتامين أ وهـ لمقاومة الكثير من الأمراض المختلفة.

كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والبكتيريا التي تحمي الجسم من الكثير من السموم والميكروبات الضارة والالتهابات.

تحتوي على حمض الليوليك الذي يساهم في قتل السموم داخل الجسم ويعمل على مدّ الجسم بطاقة كبيرة ونشاط وحيوية ويساهم في خفض الوزن الزائد لأنها تحتوي على نسبة قليلة من الدهون.

مفيدة لصحة المعدة وتعزز حركة الأمعاء وتعزز عملية الهضم والتمثيل الغذائي ومفيدة بالنسبة إلى المعدة وتحل مشكلة الإمساك. عمر شويل - جدة السمن البلدي الاصلي الفلاحي بأسرار الريف في البيت انسي الجاهز وحضريه بأقل التكاليف - ثقفني

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