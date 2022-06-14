تحضير السويسرول بالشوكولاته بجميع خطواتها بنجاح من أول تجربة

السويسرول من أهم الحلويات التي تقدم بجميع المحلات الشرقية والغربية إلا أن أصلها يرجع إلى أنها المطبخ الأميركي لكن بفضل طعمها وشكلها المميز انتشرت بسرعة كبيرة في جميع دول العالم الشرقية والغربية، كما أنه أعد بأكثر من طريقة لتناسب جميع الأذواق التزيين والشكل يتم انتقائها بما يتماشى مع ذوق الأسرة، لكم كيكة السويسرول واحدة لا يختلف إلا قليلا فيمكن إعدادها الشوكولاتة أو الفراولة…وغيرها، لذلك حرصنا على توفير أكثر من طريقة لإعداد السويسرول في موقعنا وسنوضع في هذا المقال واحدة من أهم الطرق وأكثرها تداولا.

مكونات سويسرول الشوكولاتة

السويسرول من الكيكات المغذية التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار لأنها تحتوي على الكريمة بداخلها وأيضا المربى تعتبر من الجاتوهات المفضلة لدي الكثير فيمكننا عملها بسهولة في المنزل لأن طريقتها مبسطة لذلك نقدم لكم الطريقة والمكونات لكي تقوموا بتحضيره بكل سهولة من خلال الخطوات التي تساعدك في عملها بالمنزل.

كوبين من الطحين.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الكاكاو خام .

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة ممتلئة من البيكنج باودر.

خمس بيضات كبار الحجم.

رشة من الفانيلا.

كوب وربع من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

الحشوة

بكوين كريم شانتيه.

نصف كوب حليب مثلج.

نصف كوب ماء مثلث.

ملعقة كبيرة قشطة.

التزين

كوب كبير من الشوكولاته البني.

طريقة التحضير