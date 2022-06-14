نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير السويسرول بالشوكولاته بجميع خطواتها بنجاح من أول تجربة في المقال التالي
السويسرول من أهم الحلويات التي تقدم بجميع المحلات الشرقية والغربية إلا أن أصلها يرجع إلى أنها المطبخ الأميركي لكن بفضل طعمها وشكلها المميز انتشرت بسرعة كبيرة في جميع دول العالم الشرقية والغربية، كما أنه أعد بأكثر من طريقة لتناسب جميع الأذواق التزيين والشكل يتم انتقائها بما يتماشى مع ذوق الأسرة، لكم كيكة السويسرول واحدة لا يختلف إلا قليلا فيمكن إعدادها الشوكولاتة أو الفراولة…وغيرها، لذلك حرصنا على توفير أكثر من طريقة لإعداد السويسرول في موقعنا وسنوضع في هذا المقال واحدة من أهم الطرق وأكثرها تداولا.
مكونات سويسرول الشوكولاتة
السويسرول من الكيكات المغذية التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار لأنها تحتوي على الكريمة بداخلها وأيضا المربى تعتبر من الجاتوهات المفضلة لدي الكثير فيمكننا عملها بسهولة في المنزل لأن طريقتها مبسطة لذلك نقدم لكم الطريقة والمكونات لكي تقوموا بتحضيره بكل سهولة من خلال الخطوات التي تساعدك في عملها بالمنزل.
- كوبين من الطحين.
- كوب ونصف من السكر.
- نصف كوب من الكاكاو خام .
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة ممتلئة من البيكنج باودر.
- خمس بيضات كبار الحجم.
- رشة من الفانيلا.
- كوب وربع من الحليب الدافئ.
- ربع كوب من الزيت.
الحشوة
- بكوين كريم شانتيه.
- نصف كوب حليب مثلج.
- نصف كوب ماء مثلث.
- ملعقة كبيرة قشطة.
التزين
- كوب كبير من الشوكولاته البني.
طريقة التحضير
- اولا نضع كلا من المكونات الجافة ونقلبها معا في طبق كبير ونضعها جانبا.
- نحضر مضرب كهربائي نضع البيض والفانيليا ويستمر الخفق ويضاف السكر تدريجيا عند الحصول على قوام كريمي خفيف نبدأ بإضافة الزيت تدريجيا.
- ثم نحضر المكونات الجافة ونضيفها تدريجيا على سرعة خفق متوسطة أو ضعيفة .
- نحضر ورقة زبدة على صينية مستطيلة ونضع بها العجين وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ وعندما تنضج نخرجها ونلفها رول بعد نزع ورقة الزبدة ونضعها في الثلاجة.
- نحضر الحشو حيث نضع المكونات في العجان ونخفق حتي يتم الحصول علي القوام الكريمي ويمكن إضافة الشكولاته الكرسبي إليها.
- اما التزين فيتم وضع الشكولاتة علي حمام مائي حتي يتم إذابتها جيدا.
- نحضر رول الكيكة ونفرد الحشوة بداخلة ونعيد لفة على شكل رول مرة أخرى.
- نضع الرول في الثلاجة لكي يتجمد قليلا، ثم نحضر الشبكة ونضع عليها الرول ونصب جناش الشوكولاتة على الرول من أعلى ويتم وضع الشكولاتة الكرسبي أو الفاكهة المجففة علي الشكولاتة” اختياري”.
- ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك، ثم يتم تقطيعها وتقديمها بالف صحة وعافية.
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