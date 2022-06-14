نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الصوص الفرنسي البرتقالي من ألذ أنواع الصوصات المفضلة للكثيرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصوص الفرنسي البرتقالي ، من المميزة واللذيذة للغاية ويعتبر من ألذ أنواع الصوصات ومفضل لدي الكثيرين، كما يمكن تناوله مع العديد من أنواع الأطعمة كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الصوص الفرنسي البرتقالي.

مكونات الصوص الفرنسي البرتقال

يتكون هذ الصوص اللذيذ للغاية والمميز من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

كوب إلا ربع من الكاتشب.

نصف كوب من المايونيز.

نصف كوب بصل مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة.

ربع كوب من خل العنب.

ثلث كوب سكر بودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الصوبا صوص.

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الصوص الفرنسي البرتقالي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط ما عدا الزيت.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج على الخليط في أثناء الخلط.

وبعدما تمتزج وتتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض نقوم بوضع الصوص في برطمان محكم الغلق.

ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ويمكن تناوله مع السلطات أو مع الساندوتشات أو مع رقائق الدوريتوس والبطاطس المقلية.

كما يوجد العديد من الوصفات والصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الشيدر أو البيج ماك.

طريقة عمل صوص البيج ماك

المكونات

أربع ثمرات من الخيار المخلل بحجم صغير.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

بصلة صغيرة.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

وملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الصوص الفرنسى.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع البصلة الصغيرة والخيار المخلل لقطع صغيرة ونضعهم في إناء.

ثم نضيف إليهم الخل والبصل البودر و الملح وصوص المايونيز و الصوص الفرنسي و ملعقة من السكر البودر.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تمتزج وتتجانس جيدا.

ويكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الهلابينو الحار

المكونات

نصف كوب فلفل الهلابينو المخلل والمفروم.

علبة زبادي.

ملعقتين صغيرتين من الهوت صوص.

ملعقة كبيرة كاتشب.

رشة من الشطة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة مايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة من البابريكا

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: