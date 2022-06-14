مكون جبار لتنظيف الفراخ البلدي من الريش والزفارة بسرعه الصارخ هتكون زى القشطة

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انسي الريحة.. تنظيف الفراخ البلدي من الريش والزفارة إليكم طريقة تنظيف الفراخ البلدي من الريش، فالطيور التي نقوم بذبحها وتحضيرها يجب أن نهتم بعملية تنظيفها من الريش والرائحة الكريهة، فالريش هو بيئة مثالية للبكتيريا والميكروبات حتى تعيش فيها ولذلك فإزالة الريش هو أمر ضروري جدًا كما أنه يؤثر في طعم الفراخ وخاصة رائحتها قد تجعل الشخص الذي يتناولها ينفر منها، وسنقدم لكم بأكثر من وصفة طريقة تنظيف الفراخ بكل أنواعها من أي رائحة كريهة وزفارة. طريقة تنظيف الفراخ البلدي من الريش يمكنكم تنظيف الفراخ البلدي من الريش والرائحة الكريهة عبر اتباع الخطوات التالية:- قومي بإحضار الفرخة التي تريدين تنظيفها من الريش والزفارة وقومي بوضعها في قدر معدني كبير يحتوي على كمية وفيرة من الماء الساخن.

ضعي القدر المعدني على النار بدرجة حرارة مرتفعة ثم قومي بتركها لمدة ربع ساعة حتى تعمل المياه المغلية على تليين الريش وجعله أسهل في الخروج.

بعد ذلك قومي برفع الفرخة من القدر واغسليها بالماء والصابون حتى تخلصيها من الرائحة الكريهة حيث أن الماء الساخن يساهم في قتل البكتيريا والميكروبات.

أزيلي الريش بيديك حتى تصبح الفرخة ناعمة تمامًا ثم قومي بتنظيفها من الداخل وتخلصي من أي شيء بداخلها من الأمعاء والرئة.

كما يجب قطع رأس الدجاجة وأرجلها والتخلص منهم فهما من الأجزاء التي لا يجب تناولها من الفراخ ثم قومي بشطفها من الماء البارد.

ثم قومي بوضعها داخل الثلاجة لمدة خمس ساعات تقريبًا وبعد ذلك أخرجيها من الفريزر ونظفيها بالماء حتى تتخلصي من أي رائحة زفارة زائدة وابدئي في طهيها بالطريقة المعتادة. الطحينة تنظيف الفراخ من الزفاره لتنظيف الفراخ بكل سهوله مع ازالة رائحة الزفارة عليكي استخدام الطحينة

الطحينة من أسهل الطرق المساعدة في تنظيف الفراخ وإزالة أي رائحة كريهة.

لذلك أحضري الفرخة ثم قومي بغسلها بالماء الجاري ثم ضعي ملعقتين من الطحينة مع عصير الليمون وقومي بدعكها في الفراخ

واتركي هذا الخليط لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك قومي بشطفها ووستلاحظي نظافة و رائحة جميلة. طريقة الخل لتنظيف الفراخ من الزفارة المكونات:- حبتان ليمون.

فلفل أسود.

حبوب حبهان.

ملح أبيض خشن. طريقة التنظيف:- قومي بإزالة الريش من الفراخ ثم قومي بإخراجها من الثلاجة إذا كانت بداخلها ثم قومي بوضعها في وعاء عميق.

ضعي المكونات كلها داخل الوعاء واغمريها بداخل الخليط جيدًا وافركيها بداخله حتى تقضي على رائحة الزفارة تمامًا.

بعد ذلك اشطفيها تحت الماء الجاري وابدئي في تحضيرها بوضعها في قدر من الماء على النار حتى تغلي وتنضج. عمر شويل - جدة مكون جبار لتنظيف الفراخ البلدي من الريش والزفارة بسرعه الصارخ هتكون زى القشطة - ثقفني

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