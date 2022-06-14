نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي 3 ليالي على الشعر الخشن هيبقي ناعم مثل الهنود بدون هيشان ترطيب وفرد من اول استعمال في المقال التالي

كيراتين طبيعي 3 ليالي على الشعر الخشن هيبقي ناعم مثل الهنود نقدم لكم أفضل طريقة عمل كيراتين للشعر في المنزل، فهذا الموضوع من أكثر المواضيع التي يتساءل عنها الفتيات وخاصة وأن الإنترنت لم يعد يخبئ شيء وأصبح بإمكاننا معرفة كل شيء من خلاله وتجربة كل شيء وكل الوصفات في منزلنا وبتكلفة أقل بكثير من شراء منتجات العناية بالشعر والبشرة من محلات مستحضرات التجميل، وبالإضافة إلى كل ذلك فهي أكثر ضمانًا من الوسائل الأخرى ومن الكريمات والشامبوهات الجاهزة والتي لا نعرف مصدرها حتى. طريقة عمل كيراتين للشعر في المنزل مكونات تحضير الكيراتين:- حبتان كبيرتان من البيض.

ثمرة موز كبيرة وناضجة.

عسل نحل أبيض. خطوات التحضير:- قومي بغسل الموز ثم قشريه وضعيه داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم هرسه جيدًا وضعي معه البيض والعسل وعصير الليمون واخفقيهم جيدًا داخل الخلاط الكهربائي بحيث يتجانسوا تمامًا.

صففي شعرك بعد تبليله وقسميه إلى أجزاء متساوية وبواسطة فرشاة وضع الصبغة قومي بفرد الخليط على كل الأجزاء بشكل متساوي من أول الجذور حتى أطراف الشعر بكل جيد.

ارفعي شعرك على هيئة كعكة وقومي بتغطيتها بكيس بلاستيكي واتركيها لمدة لا تقل عن ساعتين ثم قومي بغسل شعرك جيدًا واتبعي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة الخميرة والبيض للشعر

مقادير عمل الكيراتين:- كيس من الخميرة الفورية الجافة.

حبة بيضة كبيرة.

أربع ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

خل تفاح بمقدار ملعقتين كبيرتين.

عصير ليمون طازج. خطوات وطريقة عمل الكيراتين:- اخلطي كل المكونات مع بعضها في علبة مناسبة ويجب أن تكون عميقة والخلط يتم بواسطة ملعقة خشبية لأنها أقل التصاقًا بالمكونات.

بعد أن يتجانس الخليط قومي بغسل شعرك بالماء النقي فقط ثم قومي بتصفيفه وقسميه إلى قسمين تقريبًا أو ثلاثة .

على كل قسم قومي بوضع كمية من الخليط بشكل متساوي على كل الأقسام.

ويجب أن تدلكي رأسك جيدًا عند وضع الخليط لأن أهم خطوة هي التدليك.

اتركي الخليط على شعرك لعدة ساعات ثم قومي بشطفه بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريت.

واتبعي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على النتائج المطلوبة. عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي 3 ليالي على الشعر الخشن هيبقي ناعم مثل الهنود بدون هيشان ترطيب وفرد من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين طبيعي 3 ليالي على الشعر الخشن هيبقي ناعم مثل الهنود بدون هيشان ترطيب وفرد من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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