أسهل طريقة عمل المشمشيه المجففه اللذيذة بمكونات يسيطة في البيت

يعتبر المشمش من الفواكه اللذيذه المنعشه في الصيف ويحبها كثير من الناس وتحتوى على العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان المعادن والفيتامينات، ويستخدم في العديد من الأطعمة وكذلك في تزيين الحلويات طريقة التحضير في المنزل سهلة للغاية ولا تحتاج الى الكثير من العمل كما يمكن استخدامها في تحضير مجموعة متنوعة من الحلويات، واليكم في خلال السطور التالية من موقع ثقفني أسهل طريقة عمل المشمشيه المجففه اللذيذه بمكونات يسيطة في البيت وبخطوات صحية واليكم الطريقة

أسهل طريقة عمل المشمشيه المجففه اللذيذة

المكونات

نصف كيلو مشمش جامد وطازج

كوب واحد من السكر

كوب ماء

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة ملح ليمون

زيت برافين

طريقة تحضير المشمشيه المجففة

أولاً نضع إناء على النار فيه الماء والسكر ونقلب مع بعضهم حتي يذب السكر ونتركه على النار حتي يتم الغليان ثم نضيف المشمش مع عصير الليمون لمدة عشر دقايق ونقوم بتصفيه جيداً ويترك حتي يبرد تماماً ونضيف ملح الليمون وزيت البرافين نقوم بتحضير صينية كبيرة عليها ورقة زبدة ونقوم بفتح المشمش دون فصلهم عن بعض لكي نخرج النواه من المنتصف حتي لا نقوم بالتاثير بالشكل المشمش حتي يتجفف بعد ذلك نقوم برص المشمش في الصينية على ورق الزبدة ونقوم بتغطيتة بشاش قماش ثم نضعه في مكان هواء شمس نضيف حتي لا يتعرض إلى التراب ونتركه حتي يجف مع التغيير في المشمش في الاتجاهات وتغيير لورقة الزبدة من حين إلى أخر حتي يجف تماماً وتصبح مشمشه جاهزة للتقديم

فوائد المشمشه المجففة

تحتوى المشمش المجفف على نسبة حديد عالية للجسم في مكافحة فقر الدم ويساعد في انتاج الهيموجلوبين الدم بالجسم وخاصة النساء الحوامل كما هو خفيف على البطن ومرطب للجسم في علاج الامساك الحاد ويعمل على تنظيف الجهاز الهضمي بالجسم وهو مصدر جيد جدا من البوتاسيوم للحماية سرعة ضربات القلب ولأن الفاكهة غنية بالألياف فهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم توجد خصائص مضادة للالتهابات في المشمش وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو النقرس

يعتبر المشمش من ألذ الحلويات التي تقدم على الموائد العربية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك لما له من نكهة رائعة وقيمة غذائية عالية لما يحتويه من سعرات حرارية تمد الجسم بالطاقة والحيوية، عمله الذي يشمل في الغالب المشمش مثل الكنافة والمعجنات والحلويات وغيرها، يعتبر المشمش من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات بشكل خاص مثل فيتامينات A و C و E. كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من الحديد الذي يقضي على فقر الدم أو ما يعرف بفقر الدم.