سباجيتي بالفلفل والجبنة.. وصفة سهلة ولذيذة هتاكلي صوابعك وراها

سباجيتي بالفلفل والجبنة من أسهل الأكلات اللي ممكن تجربيها، ولأن المكرونة أو الباستا هي دايمأً الإجابة على سؤال هناكل ايه النهاردة؟ او سؤال عايزين اكلة لذيذة وسريعة، وفي مقال النهاردة جايبينلك وصفة جديدة

هتاكلي صوابعك وراها.. اعرفي ازاي تعملي وصفة سباجيتي بالفلفل والجبنة بخطوات سهلة ومن غير تكاليف، خلينا نشوف سوا

هتاكلي صوابعك وراها.. ازاي تعملي وصفة سباجيتي بالفلفل والجبنة بخطوات سهلة؟

المقادير اللي هتحتاجيها

ملح للتذوق

ربع كيلو مكرونة سباجيتي

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

2 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة

2 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون خشن

4حوالي 100 جرام جبنة بارميزان مبشورة “ممكن تستبديلها بجبنة موتزايلا او اي نوع متوفر”

خطوات تحضير الوصفة

اغلي حلة كبيرة من المياة مع معلقة ملح، واسلقي المكرونة دقيقىة واحدة اقل من الوقت المتحدد على العلبة بتاعتها، شيلي كوباية كبيرة من مياة السلق على جنب، وصفي المكرونة لما تتسلق واغسليها غسلة خفيفة جداً.

سخني طاسة كبيرة على نار متوسطة، وضيفي زيت الزيتون والزبدة والفلفل وحركيهم مع بعض كويس، وبعد كده حطي عليهم الكوباية اللي كنا شايلينها على جنب من مياة سلق المكرونة، وقلبيهم مع بعض.

بعد كده حطي على المزيج ده المكرونة ووطي النار على اقل حاجة، ضيفي الجبنة وقلبي كويس لحد ما تذوب الجبنة كلها وتغلف المكرونة كويس، وبالهنا والشفا.

شوفي معانا فيديو للوصفة:

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