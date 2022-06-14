تعرفي على أشهي طريقة لتحضير الدجاج بحشوة الفريك الرائعة مثل المطاعم

تتعدد وصفات الدجاج التي يتم تحضيرها يومياً في المنزل خاصه أن الدجاج من الوجبات الرئيسية التي تقوم الامهات بإعدادها بجانب جميع الأصناف دون ملل حتى أن الأفراد والأطفال من العائلة يقومون بتخطيط جميع وجبات الدجاج سواء الجاهزة من المطاعم أو التي يتم تحضيرها في المنزل، ويوجد أصناف من الدواجن خاصه بتحضيرها في الصينية أو الفرن ولكن بعض الأصناف يقوم الأفراد بحشوها ووضع حشوه داخلية وفي جميع الأماكن التقليدية يتم حشو الدواجن بالأرز والخضروات ولكن قليلاً عندما نجد أن الدجاج محشي بالفريك الذي يعتبر من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها في حشوة الدجاج والتي تعطي مزاقاً رائعاً لذلك ترغب الكثير من الأمهات في تحضيرها بالمنزل وللتعرف على طريقة تحضير الدجاج بحشوة الفريك يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الدجاج بحشوة الفريك

مكونات التحضير:

دجاجه واحده.

نصف كأس من عصير الليمون.

ثمرة بصل.

ثلاث ملاعق كبيرة من البازلاء.

ثلاث كأس من مرق الدجاج.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من الزيت النقي.

اثنين كأس من الفريك.

ملعقة كبيرة من خليط التوابل.

طريقة التحضير: