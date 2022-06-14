نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على أشهي طريقة لتحضير الدجاج بحشوة الفريك الرائعة مثل المطاعم في المقال التالي
تتعدد وصفات الدجاج التي يتم تحضيرها يومياً في المنزل خاصه أن الدجاج من الوجبات الرئيسية التي تقوم الامهات بإعدادها بجانب جميع الأصناف دون ملل حتى أن الأفراد والأطفال من العائلة يقومون بتخطيط جميع وجبات الدجاج سواء الجاهزة من المطاعم أو التي يتم تحضيرها في المنزل، ويوجد أصناف من الدواجن خاصه بتحضيرها في الصينية أو الفرن ولكن بعض الأصناف يقوم الأفراد بحشوها ووضع حشوه داخلية وفي جميع الأماكن التقليدية يتم حشو الدواجن بالأرز والخضروات ولكن قليلاً عندما نجد أن الدجاج محشي بالفريك الذي يعتبر من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها في حشوة الدجاج والتي تعطي مزاقاً رائعاً لذلك ترغب الكثير من الأمهات في تحضيرها بالمنزل وللتعرف على طريقة تحضير الدجاج بحشوة الفريك يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الدجاج بحشوة الفريك
مكونات التحضير:
- دجاجه واحده.
- نصف كأس من عصير الليمون.
- ثمرة بصل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البازلاء.
- ثلاث كأس من مرق الدجاج.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق من الزيت النقي.
- اثنين كأس من الفريك.
- ملعقة كبيرة من خليط التوابل.
طريقة التحضير:
- اولاً نقوم بتحضير مقلاة واسعه ووضع فيها حبوب البازلاء ثم تقطيع البصل ووضعهم معاً ثم إضافة إلى الزيت النباتي ويتم تقليب المكونات على نار هادئة لبضع دقائق.
- ثانياً نقوم بوضع مكون الفريك على المكونات السابقة ثم الاستمرار في التقليب لمدة ربع ساعه، بعد مرور هذا الوقت المحدد يتم إضافة التوابل واكواب المرق الدجاج.
- ثالثاً نقوم بوضع غطاء على المكونات ونتركهم على نار متوسطة حتى ينضج الفريك ويصبح جاهزاً للحشو.
- رابعاً بعد ذلك نقوم بوضع الفريك في وعاء واسع حتى يبرد قليلاً ثم نحضر الدجاجه متوسطة الحجم ونقوم بتقليبها مع الفريق من الخارج أولاً وبعد ذلك يتم وضع حشوة الفريك من الداخل ويتم إغلاق الدجاجة من الأسفل جيداً حتى لا يخرج الحشو.
- خامساً نقوم بلف الدجاجة بأكياس حرارية مناسبة للفرن ثم وضعها في الصينية مناسبة وإدخالها إلى الفرن على درجة حرارة الدجاج واللحوم ونتركها حتى تنضج وبعد ذلك يتم تقديمها بالهناء والشفاء.
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