كريم الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائياً وبدون ألم في دقائق معدودة

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عمر شويل - جدة كريم الفازلين لإزالة الشعر الزائد، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة الشعر الزائد في الجسم، ويبحثون عن حلول فعالة تساعدهم في التخلص من الشعر الزائد نهائياً، لأن الشعر الزائد في الجسم يسبب لهم الضيق، ويجعلهم يبحثون عن وصفات تحتوي على مواد طبيعية فعالة تقلل من ظهور الشعر في الجسم، فيعتبر الفازلين من المواد الطبيعية الفعالة التي تخلصنا من الشعر الزائد بشكل نهائى وتفتح المناطق الداكنة.

كريم الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا وبدون ألم

المكونات

نصف ملعقه من الملح.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك وضع الفازلين ثم أضيفي الملح إلية، ثم قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض ، ثم قومي بتوزيع الخليط على البشرة وتدليك البشرة بحركة دائرية، عليك ترك الخليط على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم قومي بفرك الجسم وقومي بغسل بشرتك وعليك ترطيبها بعد إزالة الشعر.

وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد من الجذور

المكونات

نصف ملعقة من الفازلين.

ملعقة من دقيق الحمص.

نصف ملعقة من الكركم.

كمية مناسبة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

كل ما عليك وضع الفازلين في وعاء ثم قومي بإضافة دقيق الحمص والكركم والحليب، عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، عليك توزيع الخليط على المناطق التي ترغبين في إزالة الشعر منها، اتركي الخليط حتي يجف بشكل تام، عليك نزع الخليط بعكس اتجاه نمو الشعر، ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها جيداً.

الفازلين للإزالة الشعر الزائد نهائياً بدون ألم

المكونات

نصف كوب من الخل.

شفرة الحلاقة.

ملعقتان من الفازلين.

طر دةيقة التحضير والاستعمال

كل ما عليك وضع شفرة الحلاقة في الخل، وإزالة الشعر باستخدام شفرة الحلاقة فهي تساعد في إزالة الشعر من الجذور بشكل نهائي، ويجب إزالة الشعر عند الاستحمام حتي تكون المسام مفتوحة، وبعد الانتهاء من إزالة الشعر يجب ترطيب البشرة بالفازلين حتي لا يحدث أي التهاب بالبشرة ويجب الاستمرار باستخدام المواد الطبيعية حتي تتخلصين من الشعر الزائد نهائياً لأن الخل والفازلين يساعد في التخلص من الشعر من الجذور وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم بشكل ملحوظ.

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