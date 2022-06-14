نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المحلات.. ملعقة واحدة لتخزين ورق العنب من السنة للسنة بدون ما يتغير لونه أو طعمه هيفضل فريش في المقال التالي
تخزين ورق العنب من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو طعم ، ورق العنب من أنواع المحشي التي يحبها الكثير منا، والجميع يعشق طعمه الحامض الذي لا يوجد إلا في ورق العنب، ولكن للأسف الشديد ورق العنب ليس متوفرا في أيام السنة كلها، يظهر في فصل الربيع ويختفي في فصل الشتاء، ولذلك بدأت معظم النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طرق تخزين ورق العنب لأطول وقت دون تغيير الطعم والرائحة، لمعرفة المزيد يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
طريقة تخزين ورق العنب في الفريزر
توجد بعض النساء لا يعرفن الطريقة الصحيحة لتخزين ورق العنب، حتى لو قاموا بالتخزين يصبح لون وطعم ورق العنب غير طبيعي بتالي لا يكون تذوقه غير لذيذ، وفي نهاية المحاولة تلقي ربة المنزل ورق العنب في القمامة، ولكن بكل تأكيد بعد تجربة الطريقة التي سوف نقدمها لكم لن تخسري ورق العنب مرة أخرى، فقط عليكي ابتاع جميع الخطوات التي سوف نذكرها الآن:
- يجب وضع إناء على النار به كمية كبيرة من الماء.
- نضع عصير نصف ليمونه على الماء.
- نتركها حتى تمام الغليان.
- يتم وضع ورق العنب في الماء حتى يتغير لونه.
- يجب وضعه في مصفاة.
- يتم تقطيع عنق ورق العنب، ثم نضع ورقة فوق ورقة في طبق فويل.
- بعد ذلك يجب لف الطبق بأكياس استرتش.
- يجب وضع الكمية المستخدمة في تحضير الوجبة التي تكفي عدد أفراد الأسرة.
- يجب وضع الطبق في الفريزر.
- يجب عدم وضع شيء ثقيل على طبق ورق العنب.
طريقة أخرى لتخزين ورق العنب
قدمنا لكم طريقة الأولى لتخزين ورق العنب، والآن سوف نقدم لكم طريقة أخرى للتخزين، ويجب على كل ربة منزل أن تختار الطريقة التي تريدها، وإليكم الخطوات:
- يجب تقطيع عنق ورق العنب كلها.
- بعد ذلك يجب رصيها في طبق فويل.
- يجب لف الطبق بأكياس بلاستيك.
- يمكن الاستغناء عن الطبق ووضع ورق العنب في الاستريتش مباشرة.
- يجب الاحتفاظ بورق العنب في درج منفصل حتى لا يأتي عليه أي رواسب أو ماء من الفريزر.
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