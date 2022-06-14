حضرى الذ بسكويت  في أقل من عشر دقائق لك ولأسرتك

بسكويت العشر دقائق يعتبر من الوصفات العالمية التي تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، لأنه لا تتطلب مكونات كثيرة وباهظة الثمن فمك ناتجة متوفرة بكل منزل بالإضافة إلى خطواته السلسة التي تسهل نجاحه من أول تجربة، كما أنه يمكن من خلال عجينة واحدة تصنيف أكثر من نوع بسكويت كما تفضلت عائلتك، ولاسيما أنه يتم صنعة وفقا لأشكال ملونة ومميزة للأطفال لفلفة انتباههم وتشجعهم على تناوله دون أي مجهود أو مشقة من الأم، لذلك نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق من خلال هذا المقال فيما يلي.

من الجدير بالذكر أن البسكويت من الحلوى ويعتبر وجبة عندما نقدمه في وجبة الفطار أو العشاء بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي أو كوب من العصير لذلك الكثير يبحث الكثيرين عن طريقة عمله لأنه خفيف ويعشقه الأطفال لذلك يمكننا عمله بصفة دائمة لأن به فوائد عديدة لأجسامهم فاليكم المكونات وطريقة التحضير.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق

لكمية أكبر من بسكويت العشر دقائق يمكنك مضاعفة المقادير بما يتناسب مع عدد أسرتك أو كما تودين، والمكونات كالتالي:

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب زيت.

كوب ونصف دقيق متعدد الأغراض.

رشة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج باودر أو صودا الخبز.

رشة من الملح.

حبة بيض واحدة كبيرة.

ملعقتين حليب بودرة.

ملعقة صغيرة كاكاو أو عصير فراولة أو أي لون طعام صحي ” اختياري” .

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

يوضع كلا من السكر والبيض في بوله ويستمر دمجها معا حتى يختفي السكر سواء باستخدام المضرب الكهرباء أو اليدوي.

يوضع الزيت ويدمر مع البيض والسكر، ثم توضع الفانيليا.

يتم خلط الدقيق والملح والبيكنج بودر مع المكونات السائلة ويتم دمجها بالمضرب للحصول على عجينة.

ثم يتم عنها باليد للحصول على ملمس ناعم، تترك العجينة لترتاح قليلا.

ثم يبدأ التشكيلات كما هز مفضل لديكم، أما بتحويلها إلى دوائر صغيرة.

أو فردها وتشكيلها بالقطاعات أشكال الحروف والألعاب أو وفقا لما هو متوفر لديكم.

نضع ورقة زبدة بصينية الخبز ونبدأ برص البسكويت ليتم ادخالة الفرن لمدة عشر دقائق علي نار متوسطة في الرف الأوسط.

عقب خروجها من الفرن يتم تزينها بالجناش المفضل إليكم أو تترك سادة كما هي وتقدم مع الشاي أو القهوة.

يمكن وضع الكاكاو في العجينة أو الألوان الصناعية الصحية باللون الأحمر والأزرق…وهكذا بحيث تلفت انتباه الأطفال وتجذبهم لتذوقها وتناولها.

بذلك نكون وضحنا خطوات وطريقة تحضير بسكويت العشر دقائق ولمزيد من الوصفات يمكنكم تصفح موقعنا.