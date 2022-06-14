نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى الوصفات الطبيعية لتبييض اليدين والرجلين خلال أيام.. جربيها الآن ولاحظي الفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والرجلين، نلاحظ دائما أن منطقة اليدين والرجلين عند النساء تكون أغمق بدرجة عن لون باقي الجسم نظرا لأنها من أكثر المناطق المعرضة لأشعة الشمس دائما وزيادة إنتاج صبغة الميلانين بها، وهذا ما يزعج الكثير من النساء ويسبب الإحراج لديهن خاصة عند التحضير للذهاب لمناسبة ما أو إذا كانت عروس تحضر ليوم الزفاف، وهو ما يجعلهن يبحثون دائما على أقوى الخلطات الطبيعية التي لها مفعول فى تفتيح البشرة سريعا فى غضون أيام قليلة، لذلك نقدم لكى طرق فعالة لتفتيح اليدين والرجلين بمكونات طبيعية تماما تعمل على تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة مما يساعد فى تفتيح المناطق الداكنة والقضاء على التصبغات نهائيا.

وصفات تبييض اليدين والقدمين

وصفة العسل والليمون: يساعد الليمون بشكل كبير على تفتيح البشرة ونقائها لاحتوائه على فيتامين سي وخصائص مطهرة للبشرة وكذلك العسل مما يساعد فى إزالة طبقات الجلد الميت، ويمكن استخدامه عن طريق الآتي:

يتم خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة من الحليب وقطرات من عصير الليمون ويتم مزج الخليط جيدا حتى التجانس.

يتم وضع المزيج على اليدين والقدمين لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسلهم بالماء الفاتر.

وصفة جل الصبار

يلعب جل الصبار دورا كبيرا فى القضاء على تصبغات البشرة وتوحيد لونها، ويمكن عمل استخدامه فى تفتيح الرجلين واليدين عن طريق الآتي:

يتم مزج كميات متساوية من جل الصبار مع زيت اللوز الحلو ويتم تدليك اليدين والقدمين بهم لعدة دقائق ثم يتم تركهم لمدة نصف ساعة ثم الشطف بالماء البارد.

وصفة الطماطم

تساعد الطماطم بشكل كبير فى تقشير البشرة وتفتيحها وذلك من خلال استخدام نصف ثمرة طماطم وغمسها فى قليل من السكر وفرك اليدين والرجلين بها لتعمل على تقشير البشرة وإزالة طبقات الجلد الميت.

وصفة ماء الورد

يتم خلط كميات متساوية من ماء الورد والجلسرين ومزجهم جيدا حتى تتجانس المكونات، ثم يتم غمس قطعة قطن فى المزيج ومسح اليدين والرجلين بهما قبل النوم وتركهما حتى الصباح ثم يتم شطفهما، ومع الاستمرار سوف تلاحظين الفرق.