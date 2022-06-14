لازم تجربيها.. طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم بكل أسرارها وتكاتها زي المطاعم بدون ما تكش أو تفك منك

طريقة عمل كفتة الحاتي المشويه علي الفحم بكل اسرارها وتكاتها وطعمها الأصلي ، كفتة الحاتي من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار او الصغار، كما يوجد أنواع كثيرة للكفتة فمنها كفتة البطاطس، كفتة الفراخ، وتأتي كفتة الحاتي على رأس هذه الأنواع، فلا يوجد من لا يحبها سواء كبير او صغير، بما إن الأم تسعى دائماً للعمل على مصلحة أبنائها فهي تبحث عن طريقة تحضير كفته الحاتى فى المنزل بكل تكاتها وحركاتها، كما إن إعدادها في المنزل بعد أكثر أمانا، وهناك بعض التكات والأسرار للحصول على النتيجة المطلوبة والذ وأطيب مذاق.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشويه علي الفحم بكل أسرارها وتكاتها وطعمها الأصلي

هناك بعض المكونات البسيطة لإعداد كفتة الحاتي المشويه علي الفحم بكل اسرارها وتكاتها وطعمها الأصلي:

كيلو واحد من اللحم المفروم.

عدد ٢ بصلة كبيرة مبشورة قطع صغيرة.

كوب من البقدونس المفروم.

٣ فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من خليط الثوم والبصل البودرة.

رشة جوزة الطيب مع رشة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بعض قطع الفحم الصغيرة.

طريقه تحضير كفته الحاتي

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها للحصول على النتيجة المرغوبة: