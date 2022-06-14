طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات بأقل التكاليف

طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات التي يرغب الكثير في الوصول إلى المذاق المميز الذي يحصل عليه من خلالها، لكن يجب أن تعرف أنه لا يوجد أنظف وأحسن من صنع المنزل، وهذا لأن ربة المنزل تقوم باستخدام مواد غذائية جيدة، بالإضافة إلى النظافة الدورية بالمقارنة بالمحلات، لذلك إليك الآن كامل التفاصيل حول وصفتنا لليوم التي تعد من أفضل وأحسن الوصفات.

طريقة عمل الكشري المصري

من أهم الوصفات التراثية التي يحبها الكثير من المصريين بالإضافة إلى الكثير من المواطنين في الدول العربية ولن نستثني الزائرين من الدول الأجنبية، وهذا لأنه طبق يحتوي على كم هائل من المواد الغذائية المثالية طيبة المذاق، والتي ولأول وهلة تشك في إن كان مذاقه جيد أم لا، لذلك إليك الآن مكوناته وطريقة التحضير المثالية التي تعطيك ذات المذاق المميز الذي تحصل عليه من الخارج.

مكونات الكشري المصري

ربع كيلو مكرونة سباجتي.

ربع كيلو مكرونة صغيرة الحجم.

1/4 كيلو شعرية.

نصف كيلو أرز.

ربع كيلو عدس بجبة أو عدس أسمر.

نصف كيلو طماطم.

خل.

ثوم.

فلفل أسمر.

كمون.

ملح.

طريقة تحضير الكشري المصري

لكي تسهل الأمر عليك في عمل الكشري المصري يجب أن تقوم بعمل بعض التحضيرات المسبقة مثل: