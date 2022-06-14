حلويات سهلة وسريعة ومقرمشة بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز وروعة

حلويات سهلة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولشكلها الخرافة أيضا، كما أنها طريقة مبتكرة لعمل الحلويات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كعك الناعم وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات سهلة بكل سهولة، بألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلويات سهلة

تتكون حلويات سهلة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

125 جم زبدة طرية.

كوب إلا ربع زيت.

كوب إلا ربع سكر (140 جم).

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

ملعقة صغيرة من الكراميل.

3 ملاعق كبيرة من السكر المطحون ناعم.

4 جم بيكنج بودر.

ربع كوب حبيبات شوكولاتة.

380 جم دقيق أو حسب نوع الدقيق.

للتزيين

شوكولاتة مقطعة قطع صغيرة.

سكر حبيبات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات سهلة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر والفانيليا، ثم نخلط جيدا باليد حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت ونخلط جيدا باليد حتى يتجانس الخليط وتذوب المكونات ويصبح القوام سائل.

ثم نضيف البيضة ونخلط جيدا باليد حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف الكراميل والبسكويت المطحون ونخلط جيدا باليد حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق بالتدريج ونخلط جيدا باليد حتى يختفي الدقيق ونحصل على عجينة طرية وناعمة لا تلتصق باليد.

ثم نضيف حبيبات الشوكولاتة ونخلط باليد.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نغمسها في سكر حبيبات.

ثم نرص الكرات في الصينية ونباعد بينهم.

بعد ذلك نحضر طابع حسب الشكل المرغوب ونضعط به على الكرات.