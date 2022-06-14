لو عندك كريم جليسوليد ونشا أعملي أقوي خلطة لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات نهائياً

توجد أنواع عديدة من كريمات التفتيح تساعد على تبييض البشرة وتعالجها من مشاكل كثيرة ومن ضمن هذه الأنواع هو كريم بانثينول أو كريم جليسوليد وغير ذلك العديد، ولكن الكريم الأقوى والذي يكون له مفعول سحري ويظهر في خلال مدة قصيرة هو كريم جليسوليد فهذا الكريم يعتبر من الكريمات التي تحتوي على مواد مفيدة للبشرة، ولكن عند خلط كريم جليسوليد مع مكونات طبيعية يكون له نتيجة مذهلة وهذه المكونات متوافرة في أي مطبخ مثل مسحوق النشا وغيره، فخلطة كريم جليسوليد تساعد على تبييض بشرة الجسم أيضا والمناطق الداكنة وغير كل هذا فهذا الكريم يناسب كل أنواع البشرة، فمن المعروف أن جميع الفتيات يهتمون بالبشرة وكيفية تفتيحها وخاصة إذا كانت البشرة سمراء أو لونها غامق وأحيانا عندما توجد بها بعض المشكلات، فعندما تعتني وتهتم الفتاة بالبشرة تقوم بإستخدام بعض الكريمات أو الوصفات الطبيعية ولكن قبل التفكير في إستخدام هذه الأشياء لابد من تنظيف الوجه أولا للتخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة على البشرة، وأيضا للتخلص من البكتيريا التي توجد عليه، فهذا التنظيف يحدث بإستعمال مقشر طبيعي من الأفضل أن نقوم بتحضيره في المنزل ليعطينا نتيجة أفضل وتكون البشرة ناعمة، وبعد ذلك يتم إستخدام الوصفة التي تعمل على تبييض الوجه بطريقة طبيعية وسريعة وبدون ضرر يحدث للبشرة، وأن وصفة كريم جليسوليد هي المناسبة للتبييض وللقضاء على أي مشكلة تتعلق بالبشرة.

مكونات خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جليسوليد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه