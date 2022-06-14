هتخلى وشك منور.. أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وشدها احسن من الكريمات

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، إن الحصول على بشرة مشرقة وناصعة البياض من أهم الأشياء التي تسعى معظم الفتيات إلى البحث عنها، وهناك الكثير من الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحصول على التفتيح المطلوب سواء من خلال كريمات التفتيح التجارية الشهيرة أو الوصفات الطبيعية أو اللجوء إلى تقنيات التفتيح الحديثة باستخدام الأجهزة، وتعد خلطات التبييض الطبيعية من أفضل هذه الطرق نظرا لخلوها من أي مواد كيميائية وليس لها أي أثار جانبية على المدى البعيد على عكس مستحضرات التفتيح التجميلية التي تحتوى على مواد كيميائية تعمل على تقليل إنتاج صبغة الميلانين فى الجلد مما يعمل على توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات بها، وفى الآتي نقدم لكم أفضل الطرق الطبيعية لتفتيح البشرة سريعا وجعلها أكثر نضارةً وإشراقاً.

طرق طبيعية لتفتيح البشرة

الزبادي: يعد الزبادي من المنتجات الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان وبالتالي تعود فائدتها على البشرة، كما أنه يتميز باحتوائه على حمض اللاكتيك الذي له خصائص تبييض فائقة وتعمل على تقليل التصبغات بالبشرة، ويمكن عمل ماسك من الزبادي عن طريق الآتي:

يتم خلط الزبادي مع ملعقة من دقيق الشوفان وقطرات من عصير الليمون ويتم مزج الخليط جيدا حتى التجانس.

يوضع الماسك على البشرة من مدة تتراوح من 15- 20 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتائج سريعة.

البرتقال

يعرف البرتقال باحتوائه على كمية وفيرة من فيتامين C الهام لنضارة وإشراقة البشرة فى أسرع وقت والمساعدة فى الحصول على بشرة خالية من التصبغات، ويمكن استخدام عن طريق الآتي:

يتم وضع ملعقتين صغيرتين من عصير البرتقال على ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم ويتم مزج الخليط جيدا حتى نحصل على قوام يشبه العجين.

يتم تطبيق الماسك على الوجه وتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم يشطف بالماء الفاتر.

الكركم

يساعد الكركم بشكل كبير فى تفتيح البشرة وتوحيد لونها نظرا لاحتوائه على خصائص مطهرة ومضادة للأكسدة، ويمكن استخدامه عن طريق الأتي: