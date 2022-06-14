الوصفة السحرية لتفتيح ولتبييض البشرة بسرعة رهيبة بدون بوتكس

الحصول على بشرة ناعمة ولامعة هو حلم كل امرأة. ومع ذلك ، مع نمط الحياة اليوم ، والتلوث ، والمنتجات الكيميائية ، يتم إساءة استخدام الجلد بشكل يومي ، مما يؤدي إلى تدهوره. قد تساعدك العلاجات البسيطة المبنية على المنتجات الطبيعية على التعافي. ها هو قناع التبييض المنزلي للحصول على بشرة متألقة يمكن أن ينتج الجلد الباهت الذي يفتقر إلى اللمعان عن عدة عوامل. في الواقع ، هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على صحة بشرتنا وقد تؤدي إلى تدهورها. من بين هذه العناصرهي تلوث وتواجد مستوى ضعيف من النظافة الشخصية، قلة النوم، إجهاد الظرف، ووجود عادات الأكل غير الصحية

من الضروري الحفاظ على النظافة الجيدة، وتناول نظام غذائي متوازن، والبقاء رطبًا لذلك من الضروري الحفاظ على النظافة الجيدة، وتناول نظام غذائي متوازن، والبقاء رطبًا لتجنب مشاكل الجلد والصحة وكثير من الناس يستخدمون الأقنعة والكريمات المتاحة تجاريًا للعناية ببشرتهم ، متجاهلين حقيقة أن هذه الكريمات نفسها التي من المفترض أن تكون مفيدة لها تحتوي على مواد كيميائية قد يكون لها تأثير ضار طويل المدى هذا هو السبب في أنه من الأفضل استخدام أقنعة منزلية مصنوعة من مكونات صحية وطبيعية تعطي نتائج فعالة.

إليك وصفة سهلة وسريعة للماسك.

يرغب الكثير منا في تفتيح بشرتنا بمكونات طبيعية ، بعيدًا عن المنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على البشرة مع الاستخدام المتكرر إليك وصفة سريعة للقناع لتفتيح بشرتك وإشراقها حيث يرغب معظمنا في تفتيح لون بشرتنا بمكونات طبيعية، ونعرض لكم وصفة مميزة يمكن من خلال أن تحقق كل فتاة حلمها بتفتيح البشرة دون أى مواد كيميائية.

التركيبة:

1 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

التحضير والتطبيق:

ضع الزبادي والعسل والليمون في وعاء خلط صغير واخلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

نظفي وجهك بلطف، ثم ضعي القناع واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة. بعد ذلك ، اشطفي وجهك بالماء البارد وجففيه برفق ثم ضعي كريمًا مرطبًا.

يوصى بوضع هذا القناع ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. ومع ذلك ، يجب استخدام هذا النصيحة في الليل فقط لأن الليمون حساس للضوء ، مما يعني أنه يتفاعل مع الضوء.

الفوائد: – الليمون:

الليمون حليف تنحيف لا جدال فيه ، منتج طبيعي رائع لتبييض البشرة. في الواقع ، تحتوي هذه الفاكهة الحمضية على حامض الستريك الذي يعتبر عامل تبييض طبيعيالحمضيات أيضًا مطهر وشفاء ، وغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C ، مما يساعد على الحفاظ على الجلد ومنع الطفح الجلدي.

العسل: