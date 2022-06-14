نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي: تعلمي كيفية فرد شعرك بدون مواد كيميائية بمكونات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكيراتين هو بروتين طبيعي يحمي الألياف الشعرية وينعمها ويزداد شعبيته في إعادة هيكلة الشعر وإصلاحه. على الرغم من استخدامه على نطاق واسع في صالونات تصفيف الشعر ، إلا أنه ليس دائمًا في متناول جميع الميزانيات. لحسن الحظ ، هناك بدائل تعطي نتائج مرضية بنفس القدر ويمكن تحضيرها في المنزل في غضون دقائق. إليك كيفية صنع كريم شعر طبيعي يترك شعرك ناعمًا ولامعًا تكمن فائدة هذه الوصفات في أنها تتطلب مكونات موجودة بالفعل في مطبخك. ونتيجة لذلك ، فإن العديد من الأطعمة اليومية لها خصائص لا يمكن الاستغناء عنها لتغذية وتقوية وتغذية الشعر دون الإضرار به.

نعلم جميعًا أن الكيراتين الذي ينعم الشعر في صالونات الشعر يحتوي على مواد كيميائية ضارة جدًا، بما في ذلك الفورمالديهاي ، ويؤدي أحيانًا إلى حرق بصيلات فروة الرأس، لتساقط وضعف النمو، بالإضافة إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى رائحته الكريهة ورائحته وهو غالي السعر حسص يعتبر الكيراتين من العناصر الأساسية لنمو الشعر وتألق ، والحصول عليه بشكل طبيعي بفضل المكملات الغذائية والزيوت والأعشاب يساعد على استعادة القوة والنعومة للشعر لاستعادة صحته.

الجيلاتين كيراتين طبيعي لشعرك

عندما يتعلق الأمر بإصلاح الشعر التالف أو الجا ، فإن المكونات الموجودة في مطبخنا كلها تقريبًا مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد. زيت الزيتون والبيض والعسل والأفوكادو والموز والكثير من الأطعمة المشهورة بفوائدها الصحية. ناهيك عن العلاجات بماء الأرز وحليب جوز الهند، والتي تعمل على امتصاص الألياف الشعرية وتعميقها ومع ذلك، هناك عنصر واحد غير ملحوظ يتم تجاهله في بعض الأحيان: الجيلاتين. في الواقع، حيث يحتوي هذا السائل الشفاف على مكون مهم: الكولاجين ، وهو جزيء رئيسي ضروري لصحة الشعر. إندور وعديم اللون.

المكونات

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة جيلاتين

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

نصف كوب حليب

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملاعق كبيرة زيت اللوز الحلو

كيف تصنع كريم تنعيم منزلي الصنع؟

1. ابدأ بتسخين الحليب في قدر وأضف الجيلاتين إليه.

2. اخلطي المكونات تدريجيًا حتى تمتزج المكونات جيدًا، ثم أضيفي زيت الزيتون، وخل التفاح، والبيض، وزيت اللوز الطري، والذي سيعمل كعامل تنشيط.

3. بمجرد أن يتم مزج جميع المكونات وخلطها، أطفئي النار واتركيها جانباً لبضع دقائق.

يوصى بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج مرضية ستلاحظ أن شعرك أصبح أكثر نعومة ونعومة وأقل صبغة وأكثر لمعانًا بمرور الوقت.

استخدام الجيلاتين في العناية بالجمال

يمكن تضمين الجيلاتين في نظام الجمال الخاص بالفرد بعدة طرق، وهو فعال في جميع مراحل العناية بالأسنان، اعتمادًا على احتياجات الفرد وحالة أسنانهنتيجة لذلك ، إذا كنت ترغب في جني فوائد الاستحمام ، قم ببساطة بخلط ملعقة كبيرة من الجيلاتين وخمس ملاعق كبيرة من الماء الساخن في قدر بمجرد أن يتم ترتيب الخليط إلى حد ما ، من الممكن دمجه في الشامبو العادي الخاص بك عن طريق الجمع بين المكونين بعناية وتركه على الجلوس لمدة 5 دقائق قبل شطفه بالماء الصافي.