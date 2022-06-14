افضل كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بمكونات طبيعية 100%

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عمر شويل - جدة افضل كريم أساس طبيعي خافي بعيوب البشرة، يستخدم الكثير من السيدات والفتيات كريم الأساسي رغبة منهم في إخفاء عيوب البشرة، ولكن استخدام مستحضرات التجميل بكثرة تضر البشرة، لذلك يبحثون عن مكونات طبيعية يمكنهم من خلالها صنع كريم أساس طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وبتكلفة بسيطة، ويعمل على إخفاء عيوب البشرة ولا يتسبب في تعرض البشرة للاي مشاكل.

أفضل كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة

المكونات

بودرة كريم أساس.

ملعقة من جل الصبار الطبيعي.

ملعقة من جوز الهند.

ملعقة من الكريم المرطب.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من الجلسرين

طريقة التحضير والاستخدام

عليك إحضار وعاء وخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض، ثم قومي بوضع الخليط في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتي تتماسك المكونات، ثم عليك حفظ الكريم في علبة محكمة الغلق، ووضع نقطة صغيرة من الكريم وتوزيع على البشرة وستجد نتيجة مميزة بشكل الكريم بالبشرة، ويمكنك استخدام الكريم بشكل يومي فلا يؤثر على البشرة وبسبب أي مشكلات من استخدامة.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة

المكونات

نصف كوب من النشا.

نصف ملعقة من القهوة.

5 نقاط من زيت بذور العنب.

ملعقة من الشوفان.

علبة فارغة.

طريقة التحضير والاستعمال

نقوم بإحضار وعاء ونضع النشا والقهوة والشوفان نقوم بخلط المكونات جيداً، ثم تقوم بإضافة زيت بذور العنب نخلط المكونات جيداً حتي تتجانس مع بعضهم، نقوم بإحضار الزجاجة الفارغة ونقوم بوضع كريم الأساس فيها ونقوم بحفظها في مكان بعيد عن درجة الحرارة المرتفعة، نقوم بحفظ الكريم واستخدامه باستمرار فهو لا يسبب أي أضرار من استخدامه.

فوائد كريم الأساس الطبيعي للبشرة