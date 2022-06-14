تخجلين من يديكي وقدميكي التي تبدو مثل العجوز اليكي الحل تبييض فوري وإزالة التشققات والتجاعيد في ربع ساعة

تبيض اليدين والقدمين يجب أن يكون ضمن أولويات أي سيدة خاصة في حالة تعرضها للسواد والتشققات، فالجمال لا يقتصر فقط على الشعر والوجه بل كل منطقة بالجسم لابد من حصولها على عناية حتى تبدو بمظهر لائق، لذا بعيداً عن استخدام الكريمات الخاصة بالتبيض والتي لها أثار سلبية على المدى البعيد يجب الاعتماد على الوصفات الطبيعة في الحصول على المطلوب فيما يخص العناية بالجسم، فتلك الوصفات لا تشكل أي ضرراً على الإطلاق كما أنها لا تتطلب صرف مصاريف باهظة للحصول عليها، خاصة وأن مكوناتها من السهل تواجدها في أي منزل، لذا تعتبر الحل الأمثل لأي سيدة، ومن خلال السطور التالية نوضه مكونات وخطوات وصفة سحرية لتبيض اليدين والقدمين في خلال أسبوع واحد فقط.

وصفة سحرية لتبيض اليدين والقدمين بسرعة

يجب أن تظهر اليدين والقدمين بمظهر لائق لكل سيدة منظمة ومرتبة، حيث تعتبر من الأجزاء الأكثر عرضة للتشققات والسواد لتعرضها للعديد من العوامل الخارجية، فهي على عكس الكثير من المناطق بالعكس تحتاج لعناية دورية ويومية فائقة للحصول في الأخير عليهما ناصعة البياض ولا تشعر أي سيدة بالخجل بسبب المشاكل التي تظهر بهما، لذا فيما يلي مكونات وصفة طبيعة سحرية للحصول على البياض المطلوب وفي أقل وقت ممكن:

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم الخاص بالبشرة.

طريقة عمل وصفة سريعة لتفتيح اليدين والقدمين

في وعاء سابق التنظيف يتم وضع كلاً من الدقيق والزبادي وعصير الليمون والكركم الخاص بالبشرة.

يتم التقليب جيداً حتى الحصول على قوام كريمي متجانس تماماً.

نقوم بتوزيع الخليط على اليدين بالكامل والقدمين.

بعد مرور حوالي 20 دقيقة يتم غسلهما بالماء الفاتر.

يتم إعادة استخدام الخليط مرتين في الأسبوع.

نصائح هامة ليدين وقدمين ناصعين البياض