نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة التونة بالليمون والمايونيز بمذاق لذيذ للغاية ومكونات متوفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطة التونة بالليمون والمايونيز ، من ألذ وأسهل أنواع السلطات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر كما يمكن حشوها في العديد من أنواع الخبز المفضل حسب الرغبة.

كما يوجد العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل دجاج كنتاكي اللذيذ والمقرمش وفطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سلطة التونة بالليمون والمايونيز.

مكونات سلطة التونة بالليمون والمايونيز

تتكون هذه السلطة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة ونصف من المايونيز.

عصير ثمرة ليمون.

ملعقة من المستردة.

نصف ملعقة من الكرات المقطع.

ملعقتين من البقدونس المقطع (حسب الرغبة).

علبة تونة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سلطة التونة بالليمون والمايونيز وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بتصفية علبة التونة من الزيت.

ثم نقوم بعد ذلك بتفتيت التونة جيدا ونقوم بمزجها مع الليمون والمايونيز والمستردة وباقي المكونات.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكننا حشوها بالعديد من أنواع الخبز المفضلة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير