تطويل الشعر بجنون.. بدون غسل وصفة هندية رشة قبل النوم تطول الشعر وتوقف التساقط وتنبت الفراغات كيراتين طبيعي

تعاني أغلب النساء من ظاهرة تساقط الشعر وتقصفه، باستثناء نساء الهند، معروف عن نساء الهند بطول شعورهن وكثافته بسبب استخدامهن مكونات طبيعية تحمي الشعر من التقصف والتساقط وتساعده على النمو، من الأسباب الأكثر شيوعًا لتقصف الشعر هي تعرضه لأشعة الشمس الضارة التي تتمثل في فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء بجانب عدم الاهتمام جيدًا بالشعر وعدم استخدام الكريمات المناسبة لنوع شعرك، ولحل جميع هذه المشاكل عليك بإتباع الخطوات التالية لعمل وصفة هندية تساعد على نمو الشعر وعدم تساقطه وتقصفه، ستجعل هذه الوصفة شعرك مثل شعر نساء الهند

بدون غسل وصفة هندية رشة قبل النوم تطول الشعر بجنون توقف التساقط كيراتين طبيعي

مكونات هذه الوصفة متاحة للجميع وغير باهظة الثمن وتتواجد في كل منزل، ومكونات الوصفة الهندية هي:

ورق الغار.

مياه.

روز ماري.

قرنفل.

ثوم.

طريقة عمل الوصفة الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه

يمكننا الآن استعراض خطوات تحضير الوصفة الهندية السحرية لتطويل الشعر ومنعه من التساقط، خطوات التحضير سهلة وبسيطة لكنها تحدث فرقًا كبيرًا لشعرك، الخطوات تتمثل في الكلمات الآتية:

نأخذ وعاء صغير ونضع به بعض فصوص الثوم.

ثم نضع خمسة فصوص من القرنفل في الوعاء.

ثم نضع خمسة فصوص من القرنفل في الوعاء. ثم نضيف لتلك المكونات ثلاثة أوراق من ورق الغار وقليلًا من روز ماري ثم نبدأ بتقليب جميع المكونات المذكورة سابقًا جيدًا

ثم نضيف نصف كوب من الماء ونضع الوعاء على النار وننتظر حتى يتم غليان الوعاء.

يتم رفع الوعاء بعد غليانه ونضعه في الثلاجة كي يكون دافىء قليلًا.

ثم نحضر زجاجة غطاء بخاخ ونضع بها ماء المزيج بعد تصفيته.

وكل ليلة قبل الخلود إلى النوم يتم رش بضع رشات على كامل فروة الرأس ويتم تدليكها بلطف.

وبعد أسبوع ستلاحظ فرقًا في سرعة نمو الشعر.

لماذا يدخل الروزماري في وصفات تطويل الشعر؟

سؤال يتم طرحه بواسطة العديد من النساء، هذا المكون السحري له فوائد عدة خاصة بالشعر، فهو يساعد على نمو الشعر بطريقة أسرع ويحميه من التساقط ويجعله أكثر كثافة ويجعل الشعر أكثر حيوية، لذلك نساء الهند تدخله في الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه لمعرفتهم بمدى أهميته في الخلطة.