معجزة ورق الغار ستجعل بطنك مسطح في 5 أيام وشعرك كثيف خالي من الشيب ووجهك أبيض ومشدود كالبدر

ورق الغار بمثابة المعجزة في مجال التخسيس والعناية بالشعر فقد اتضح أنه له القدرة على إنقاص الوزن بصورة كبيرة خاصة منطقة البطن، وإدخاله في وصفات العناية بالشعر للعمل على تطويله وتكثيفه خلال وقت قياسي والتخلص من شيب الشعر المزعج لدى كثير من السيدات، فقط اتبعي الطريقة الخاصة باستخدامه والتي سنذكرها خلال المقال، للحصول على نتائج سريعة ومطلوبة خلال وقت قياسي، وذلك بناء على التجارب الفعلية له، كما أنه رخيص الثمن ولا يكلف على الإطلاق فسعره لا يذكر بجانب الأسعار المبالغ فيها الخاصة بالتخسيس أو التطويل الشعر، وصفات اليوم بمثابة الكنز لكل امرأة أو سيدة.

معجزة ورق الغار في التخسيس

يمكن الحصول على فوائد ورق الغار في التخسيس من خلال غليه كمية منه في لتر واحد من الماء، ويضاف إلية أعواد من القرفة الصحيحة ويتم تركهم للغليان فوق النار المباشرة، ثم يتم رفعه من على النار وتصفيته بشكل جيد وتناوله في الصباح الباكر قبل تناول وجبة الإفطار بشكل يومي وستلاحظين انخفاض ملحوظ في الوزن خلال فترة زمنية قصيرة ولكن مع المواظبة على شربه يومياً قبل وجبة الفطور.

طريقة استخدام ورق الغار للشعر

يساعد ورق الغار في استعادة كثافة وطول الشعر مرة أخرى والقضاء على القشرة المتسببة في تساقط الشعر، كما أنه من المنظفات الطبيعية لفروة الرأس ويساعد على أبعاد الرائحة الغير مستحبة من فروة الرأس، يضيف لمعان وقوة للشعر لاحتوائه على مزيج من المعادن والفيتامينات اللازمة والضرورية للشعر ويمكن استخدامه للشعر والاستفادة من مميزاته من خلال عدة وصفات نستعرض أهمها خلال السطور التالية.

وصفة الزنجبيل وورق الغار لكثافة وتطويل الشعر

المكونات:

م.ك من الزنجبيل المطحون.

م.ك من الشعير.

سبع ورقات غار.

حزمة بقدونس صغيرة.

كوبان من الماء.

طريقة تحضير الوصفة:

يتم وضع جميع المكونات المذكورة في الماء ثم وضعها في أناء ورفعها على النار لمدة عشر دقائق حتى الغليان.

يتم تركه لمدة ليلة كاملة مع تغطية لعدم تصاعد البخار منه.

في اليوم التالي يتم وضع الخليط بعد تصفيته جيداً في بخاخ ثم الاحتفاظ بها داخل الثلاجة للاستخدام لاحقاً.

يتم استخدام البخاخ يومياً على فروة الرأس مع التدليك الخفيف لها.

يمكن عمل مشروب سحري للتخلض من الدهون الموجودة في الجسم وهذا المشروب هو ملعقة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة من القرفة ثم قوم باضافة الماء بترك الخليط على النار جانبا ثم قومي بتناول كوي واحد يوميا للحصول على جسم رشيق مثالي بكل سهوله عند تناول كوب واحد يوميا يحصل تخسيس حامل للجسم في خلال شهر من تطبيق هذه الوصفة المجرية