مكون معجزة ضعيه لفراغات شعرك والصلع النتيجة ستبهرك ينبت الشعر ويملأ الفراغات من أول استعمال

المكونات الطبيعية من المكونات الجبارة في إنبات الشعر والتخلص من الصلع بأسرع ما يمكن، ولكن يجب توظيفها واستخدامها بشكل صحيح بل والمدامة عليها باستمرار حتى يتم حل المشكلة الخاصة بتساقط الشعر، حيث تعتبر تلك المشكلة من بين أكثر مشاكل خاصة بالشعر يتم التعرض لها نتيجة التفكير المفرط وعدم الاهتمام اليومي والأسبوعي بالشعر، خاصة السيدات نحول الشعر من مقدمة الرأس تسبب لهم إحراج بالغ ويتجهون بكافة السبل للتخلص منها ولكنها تنتج بالفشل في الأخير، ولكن مكون اليوم والوصفات الخاصة بإنبات الشعر مجربة وفعالة في القضاء على المشكلة من جذورها فقط تابعي المقال للتعرف عليها.

مكون معجزة لإنبات الشعر والتخلص من الصلع

الحلبة هي المكون السحري الخاصة بإنبات الشعر من جذوره وهي فكرة من أصول هندية، المعروفين بكثافة وطول الشعر الذي لا يوجد مثيل له، فإلى جانب الاستخدامات الغذائية للحلبة تم اكتشاف العديد من الاستخدامات الخاصة بالعناية بالبشرة مثل تسمين الوجه

حفنة من بذور الحلبة.

مقدار مناسب من الماء.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة عمل وصفة لإنبات الشعر وتطويله بالبيت

في البداية عليكي وضع بذور الحلبة في مقدار مناسب من الماء لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

يتم طحن بذور الحلبة جيداً بعد نقعها بالماء.

يتم خلط مهروس الحلبة مع زيت الخروع وزيت جوز الهند.

يتم توزيع الخلطة على المنطقة المراد إنبات الشعر بها.

تركها لساعتين ثم غسلها بالماء والشامبو

وصفة طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه

بعض الوصفات الطبيعة الخاصة بالشعر تمنحه العديد من المميزات أهمها التطويل والتنعيم، وفيما يلي مكونات أحد تلك الوصفات المجربة:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل الخام.

بونيه من البلاستيك.

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات السابقة معاً حتى تتجانس الزيوت معاً.

يتم وضعها داخل الميكروويفلمدة 30 ثانية ليتم تدفئة الزيوت مما يسهل على الشعر امتصاصها.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء ووضع الخلطة على جزء جزء من الجذور حتى الأطراف.

نقوم بارتداء البونية وبعد مرور أربع ساعات يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والماء الفاتر ثم تجفيفه جيداً.

يمكن الحصول على شعر طويل وصحي بإستخدام ملعقة صغيرة من الفازلين مع ملعقة من زيت الزيتون ضعيهم علس شعرك بالليل لمدة ساعتين سوف تلاحظين أن الشعر أصبح طويل وكثيف للركب عند تكرار هذه التجربة يوميا لمدة أسبوع حيث من المعروف أن الفازلين يلعب دورا كبيرا جدا في تطويل الشعر بسرعة الصاروخ في وقت قصيره جدا فهو يساعد على علاج التساقط وإنبات الفراغات.