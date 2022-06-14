نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير البقلاوة بالقشطة والمكسرات مثل الجاهزة والطعم رائع في المقال التالي

البقلاوة بالقشطة والمكسرات من الحلويات المميزة والخفيفة على المعدة، كما أنها من الحلويات الشهيرة في الوطن العربي ولابد من تواجدها قي قائمة الحلويات في المطاعم والمحلات وهذا لأن الجميع من الصغير و الكبير يفضلون التحلية بها بعد تناول الطعام، وهي نوع من أنواع الجلاش الحلو ويرجع أصل البقلاوة الى الشعب التركي يقومون بتحضير العجينة وحشوها وإضافة الشربات عليها بعد التسوية، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة سهلة و سريعة لتحضيرها في المنزل بعجينة الجلاش الجاهزة وحشوها بالقشطه والمكسرات سوف تتذوقون احلي واطعم بقلاوة بحشو الكريمة والمكسرات. مقادير البقلاوة بالقشطة والمكسرات 20 رقاقة عجينة البقلاوة قياس 40×20 سم.

كوب سمن مذاب.

ربع كوب فستق مطحون. القشطة 2 كوب من الحليب.

3 معالق من النشا.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من السكر. الشربات 2 كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة تحضير البقلاوة بالقشطة والمكسرات في البداية نقوم بتحضير خليط القشطة نأتي بوعاء ونقوم بوضع الحليب بداخلة ونضيف السكر والنشا.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يذوب النشا مع الحليب وهذا على البارد.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة ونستمر في تقليب خليط القشطة على النار حتى يبدأ يصبح قوامه كريمي.

نضيف عليه الفانيليا والقشطة ونستمر في التقليب حتى تحصلين على قوام كريمي.

نرفعه من على النار ونتركه حتى يهدأ قليلًا.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من السمن بداخلها بالفرشاة لكى لا تلتصق البقلاوة أثناء التسوية.

ثم نأتي بالجلاش ونأتي 4 ورقات من الجلاش ونقوم بتوزيع السمن عليهم بالفرشاة. نرص 4 قطع الجلاش على بعضهم ونقوم بوضع كمية من خليط القشطة على بداية طرف الجلاش والقليل من الفستق المجروش ونقوم بلف الجلاش بشكل مستطيلي كما هو موضح في الصورة.

نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية الجلاش كل 4 جلاش على حدي.

بعد ذلك نقوم بوضع الجلاش الملفوف بالقشطة في الصينية، وبالسكين وتكون حادة نقوم بتقطيعها مثلثات كما في الصورة.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 160 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي من الأسفل، نشعل الشواية لمدة 20 ثانية لكى تأخذ لون ذهبي واحترسي لأنها سريعة التسوية.

نخرجها من الفرن ونوزع عليها الشربات الشربات ونتركها حتى تبرد وتزيين بالفستق المجروش ونقدمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لتحضير البقلاوة بالقشطة والمكسرات مثل الجاهزة والطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير البقلاوة بالقشطة والمكسرات مثل الجاهزة والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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