الحل السحري المنزلي.. لتنعيم الشعر الخشن من أول مرة بالبروتين زيوت طبيعية

ترغب العديد من الفتيات والسيدات في التخلص من الشعر الخشن والهايش واستبداله بشعر ناعم وجذاب مثل البشرة ناصعة البياض، لأن الشعر هو جمال المراه المتوج التي يجعلها جذابة وجميلة، فأن مشاكل الشعر التي تواجهها بعض الفيتات تؤثر لهم تاثير على الحالة النفسية لهم في علاج الشعر الخشن الهايش، واليكم مجموعة زيوت طبيعية بديل البروتين للعلاح السحري للشعر الخشن الهايش ومنع تساقطه من خلال اتباع من خلال هذا التقرير.

قناع الزيوت الطبيعية لعلاج الفعال للشعر الخشن

هذه الزيوت الطبيعية مضادة للاكسدة وغنية بفتيامين E تعمل على تنعيم و ترطيب ولمعان الشعر

المكونات

زيت خروع

زيت زيتون

زيت جوز الهند

زيت اللوز الحلو

زيت الجوجويا

زيت الذرة

طريقة تحضير

نحضر اناء ونجمع جميع هذه الزيوت الطبيعية ونضعها في زجاجه واحده بالتساوى نقوم بوضع هذه الزيوت على الشعر بالتدليك من فروة الرأس إلى أطراف الشعر نقوم بتغطية الشعر بفوطة قطن دافئة لمدة ساعة كاملة، وكما يمكنك ترك هذا القناع في المساء حتي الصباح اليوم التالي ونقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو ويمشط الشعر وتلاحظين الفرق من أول مرة

قناع زيت الخروع مع الفازلين للعلاج الشعر الهايش

المكونات

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

3 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة صغيرة من الفازلين

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

طريقة التحضير

أولاً نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو وتقوم بتمشيطه بالمشط الخشب ونتركه مفرود دقايق بعد ذلك نحضر مجموعة الزيوت الطبيعية مع الفازلين ونخلطهم سوياً مع بعضهم حتي تمتزج نضع هذا القناع على الشعر من الأطراف حتي الجذور لمدة ليلة كاملة من المساء حتي الصباح الباكر بعد ذلك يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو جيدا ويمشط الشعر يمكنك تكرار هذا القناع مرة كل أسبوع تلاحظين الفرق كل مرة

فوائد استخدام الزيوت الطبيعية للشعر

يرغب الجميع في الحصول على شعر ناعم وصحي دون الإضرار به طريقة واحدة للقيام بذلك هي استخدام الزيوت الطبيعية التي تغذي الجلد، فيما يلي بعض فوائد استخدام الزيوت الطبيعية على شعرك

الزيوت الطبيعية تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر لانها تمتلك المعادن والفيتامينات الأساسية لصحة الشعر