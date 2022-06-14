ودعي الشعر الأبيض .. بالطبع موجود في بيتك المكون السحري للتخلص من الشيب واللون الأبيض في ساعة واحدة

من أكثر الأمور التي يكرهها الشخص سواء كان رجل أو امرأة أن يصاب بتغير في لون الشعر كان يصير جزء من الشعر بلون ابيض ولذا فإن هذا الشخص يبحث عن الحلول التي تساعده في التخلص من لون الشعر الأبيض وإعداة اللون الأسود للشعر مرة أخرى كما كان، حيث يمكن أن يتم إستخدام الملح في التخلص من الشعر الأبيض نهائيا بوصفة طبيعية غير مكلفة مضمونة ومجربة، وفي هذا المقال سنتعرف علي كيفية إستخدام الملح في التخلص من الشعر الأبيض نهائياً .. تابعونا

المكون السحري للتخلص من الشيب

المكونات:

ملعقتين من الحناء.

ملعقتين من الملح، وهذا هو المكون السحرى.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

يتم مزج ملعقتين من الحناء مع ملعقتين من الملح مع ملعقتين من الملح ويتم مزجهم سويا بشكل جيد.

ثم يتم بعد ذلك تسخين ملعقة من الفازلين وملعقة من زيت اللوز وملعقة من زيت الزيتون مع بعضهم.

وبعد ذلك يتم بعد ذلك إضافة هذه الزيوت إلي خليط القهوة والحناء والملح ليتم مزجهم سويا.

ثم يتم بعد ذلك استعمال هذا المزيج من خلال وضعه علي الشعر كله بدء من جذوره حتى أطرافه.

وبعدها يتم ترك هذه الوصفة على الوجه لمدة لا تقل عن ساعتين ليتم بعد ذلك غسل الشعر بالماء والشامبو للتأكد من التخلص من بقايا الوصفة.

ثم يتم ترطيب الشعر من خلال إستخدام البلسم ويتم عمل هذه الوصفة بشكل أسبوعي.

وصفة الملح مع زيت الزيتون للتخلص من الشعر الأبيض

المكونات:

ملعقتين من الملح.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

كوب من الجلسرين.

كوب زبادي.

ملعقة كاكاو.

ملعقة قهوة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه ملعقتين من الملح مع أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ومع كوب من الجلسرين مع كوب من الزبادي.

ثم نضيف ملعقة من الكاكاو الخام وملعقة من القهوة ويتم مزج كل هذه المكونات حتي نحصل على قوام جيد.

وبعد ذلك يتم وضع هذه الوصفة علي الشعر وتقليبها علي الشعر من البصيلات وحتى الأطراف ويتم تركها علي الرأس لمدة تصل إلى 6 ساعات.

ثم بعد ذلك يتم بعد ذلك غسل الرأس بالماء البارد لتنظيف الشعر، كما يجب أن يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع. 384

ومن الجدير بالذكر أننا قد قمنا بتقديم المكون السحري للتخلص من الشيب واللون الأبيض في ساعة واحدة لقرائنا الأعزاء من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، فإن الشعر الأبيض لا يتعلق بالسن، فمن الممكن أن يكون فتاة أو شاب في عمر الشباب ويتواجد شيب في رأسه أو حاجبيه وهذا يتوقف على عوامل وراثية.