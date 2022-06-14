نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لتقشير وتفتيح اليدين والقدمين وإزالة البقع الغامقة من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير اليدين والرجلين، يعد تقشير اليدين والقدمين من أهم العوامل التي تحافظ على نعومة وتفتيح البشرة، حيث أن التقشير يزيل خلايا الجلد الميتة ويعيد للبشرة النعومة والترطيب، وتوجد أنواع كثيرة من المقشرات في الأسواق ولكن هذه المقشرات بها مواد كيميائية تؤثر سلباً على صحة الجلد، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال عن تحضير مقشر طبيعي للبشرة يعمل على إزالة القشور والجلد الميت من القدمين واليدين.

يعتبر تقشير اليدين والقدمين من الأمور الهامة والأساسية لإزالة القشور والجفاف من عليهم، وتوجد وصفات طبيعية كثيرة تعمل على تقشير الجلد والخلايا الميتة وإعادة تحسين ملمس البشرة، كما أنها تعمل على تنعيم الجلد وترطيبه، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفة طبيعية لتقشير اليدين والقدمين بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى تطبيقها.

طريقه إعداد وصفة لتقشير اليدين بالليمون

الليمون من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجلد، لأنة يحتوي على فيتامين سي يعمل على تعزيز وتفتيح وإشراق لون البشرة، ويعد الليمون من أكثر الوصفات التي تدخل في مستحضرات التجميل لما له من تأثير قوى وفعال في تفتيح وتوحيد لون البشرة.

تحضير مقشر طبيعي لتقشير اليدين

المكونات

معلقة كبيرة من الترمس المطحون.

معلقة صغيرة من الزبادي.

معلقة جلسرين صغيرة.

عصير نصف ليمونه.

قطرات من ماء الورد.

إعداد خلطة لتقشير اليدين

نحضر بوله صغيرة ونضع بداخلها الترمس المطحون والزبادي ومعلقة جليسرين وعصير الليمون وماء الورد ونخلطهم جيداً بمقادير متساوية.

نوزع الخليط على اليدين ونتركه حتى يجف.

نفرك اليدين من الخليط ونقوم بغسل اليدين.

سوف تلاحظين بعد تطبيق هذه الوصفة الحصول على بشرة ناعمة بيضاء ذات ملمس ناعم، حيث أنها تحتوى على الترمس المطحون الذى يضيف للبشرة التفتيح والنعومة وتحتوي أيضاً على الليمون والزبادى الذى يعملان على تقشير خلايا الجلد الميت ومن ثم تفتيحها.

إعداد وصفة لتقشير القدمين

تقشير القدمين من الأمور الضرورية التي يجب علينا الاعتناء بها والمحافظة عليها.

المكونات

معلقة كبيرة من معجون الأسنان.

معلقة صغيرة من ملح الطعام.

ماء.

تحضير وصفة لتقشير القدمين بمعجون الأسنان

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله معجون الأسنان وملح الطعام ونقلب ونضع قطرات من الماء للحصول على عجينة متماسكة.

نقوم بغسل القدمين جيداً ثم تجفيفها ونضع عليها خليط معجون الأسنان ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تجف ونفركه جيدا من على القدمين ونغسلها بالماء الفاتر ونضع الفازلين الطبى لترطيب القدمين.

هذه الوصفة من الوصفات السهلة والسريعة والتي تقشر الجلد الميت وتعيد للبشرة النعومة، كما تعمل على إزالة القشور من القدمين المعرضة للجفاف.