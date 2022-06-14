نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة كريم بانثينول الجبارة لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة أي بقع داكنة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم بانثينول للجسم، يعد كريم بانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي تحتوى على فيتامينات تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لون الجسم، وبعض الوصفات الطبيعية من أكثر الوصفات الآمنة تماماً على البشرة، لذلك سوف نقدم لكى سيدتي طريقة عمل وصفة بالبانثينول لتفتيح الجسم وإزاله الخلايا الميتة من على البشرة، كما أنه يعمل على ترطيب وتنعيم الجسم.

يعد البانثينول من أكثر أنواع الكريمات التي تعمل على تجديد خلايا الجلد الميت وتقشير الجلد ومن ثم تفتيح ونضاره البشرة، كما أنه يعمل على توحيد لون الجسم من الاسمرار والتصبغات الموجودة به، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي خلطة سحرية بالبانثينول لتنعيم وتبييض الجسم ومنحه النعومة والترطيب بطريقة تسهل عليكى إعدادها.

إعداد وصفة طبيعية لتفتيح الجسم بالبانثينول

المكونات

معلقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

معلقة صغيرة من النشا.

تحضير وصفة طبيعية بالبانثينول

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله النشا ونقلبها بالماء الدافئ، ثم نضيف كريم البانثينول وزيت الزيتون ونخلطهم جيداً للحصول على قوام كريمي ناعم.

نقوم بعمل شاور للجسم بالماء الدافىء لفتح المسامات، ثم نقوم بوضع الوصفة على كامل الجسم ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يجف.

نقوم بفرك الخليط من على الجسم ونغسل الجسم مرة أخرى بالماء.

هذه الوصفة سوف تقوم بتنظيف الجسم من الأتربة والدهون، حيث أنها تتميز باحتوائها على. البانثينول الذي يعمل على تفتيح الجسم وإزالة الخلايا الجلد الميتة ويعيد للبشرة التوازن الطبيعي، وتحتوي أيضاً على زيت الزيتون الذي يرطب الجسم ويمنحه النعومة والترطيب المضاعف وتوحيد لون الجسم، كما أنه يزيل التصبغات ويعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار والبثور الموجود داخل الجلد، وتحتوى أيضاً على النشا الممتازة في التفتيح وشد ترهلات الجسم والعمل على بناء أنسجة جديدة للبشرة.

تحضير وصفة طبيعية بالبانثينول لتنعيم البشرة

المكونات

معلقة كبيرة من كريم البانثينول.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة ماء الورد.

إعداد خلطة البانثينول لتنعيم الجلد

نخلط جميع المكونات مع بعضها ونضعها على الجسم ونقوم بفرك الجسم بحركات دائرية لمدة دقيقتين، ثم نتركها على الجسم لمدة عشر دقائق.

نغسل الجسم بالماء والصابون، ثم نرطب الجسم بكريم البانثينول لترطيب الجسم.

هذه الوصفة سوف تعمل على تنعيم الجسم وترطيبه، لاحتوائها على كريم البانثينول الممتاز في الترطيب العميق، كما أنها تحتوى على الملح الخشن الذي يقوم بتقشير الجلد الميت المتراكم على الجلد وإزالة الخلايا الجلد الميتة وإعادة البشرة المظهر الجذاب والمميز.