نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الزبادي والنشا السحرية تبييض فوري للوجه مثل الثلج ضعيها ساعة فقط في المقال التالي
يعمل النشا والزبادي على تفتيح البشرة بشكل سحري يعمل على لفت الأنظار للكثير من الفتيات، وفي الغالبية العظمى أن الكثير من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة حيث نجد أن الفتيات الذين يقومون بشراء هذه الخلطات هما الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار البشرة وتعتبر من اكبر المشكلات التي يقعون بها هؤلاء الفتيات هي شراء هذه الخلطات من محلات مستحضرات التجميل حيث تعتبر هذه الخلطات ذات آثر ضار وكبير على البشرة وتعمل على تقشير الطبقة السطحية وتجعل مظهر البشرة غير مقبول.
تعتبر وصفة الزبادي والنشا من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة، حيث تعاني البعض من الفتيات من وجود بعض المشكلات التي تجعل البشرة سمراء اللون وتعتبر وصفة الزبادي مع النشا من اقوى الوصفات التي تساعد جعل البشرة بيضاء وجذابة ومشرقة لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة الجبارة التي تعطي افضل النتائج.
مكونات عمل وصفة الزبادي والنشا لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة الزبادي والنشا لتفتيح البشرة
- عليكي أولا وقبل وضع الوصفة بأن تقومي بغسل بشرتك وتنظيفها جيدا حتى تصبح نظيفة تماما عليكي بالتوجه بغسلها بالماء والغسول الخاص بنوع بشرتك.
- بعد ذلك أحضري طبق متوسط الحجم ونظيف وضعي به ملعقتان كبيرتان من الزبادي مع ملعقة واحدة كبيرة من النشا ونصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها جيدا عليكي بوضع تلك الوصفة السحرية على بشرتك وفي منطقة حول العينين.
أثناء وضع تلك الوصفة عليكي بتدليك البشرة بالوصفة الجبارة وبعد وضعها بطريقة صحيحة وتدليكها عليكي بتركها على بشرتك لمدة ساعة واحدة.
- بعد مرور ذلك الوقت ستجف على بشرتك ويصبح وجهك مشدود ويراعى عدم التحدث حتى لا تتكون أي تجاعيد ضارة وغير مرغوبة الظهور على البشرة.
- بعد التأكد من جفاف تلك الوصفة قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تتخلصين منها نهائيا.
- بعد ذلك جففي بشرتك بقطعة من القطن ثم عليكي بإستخدام ماء الورد لغلق مسام الوجه وسوف تلاحظين البشرة البيضاء التي تحلمين الوصول إليها في نفس التوقيت من إستخدام تلك الوصفة.
- وللحصول على نتائج أفضل عليكي بتكرار إستخدام تلك الوصفة يوميا للحصول على بشرة مشرقة ونضرة.
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