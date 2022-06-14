وصفة الزبادي والنشا السحرية تبييض فوري للوجه مثل الثلج ضعيها ساعة فقط

يعمل النشا والزبادي على تفتيح البشرة بشكل سحري يعمل على لفت الأنظار للكثير من الفتيات، وفي الغالبية العظمى أن الكثير من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة حيث نجد أن الفتيات الذين يقومون بشراء هذه الخلطات هما الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار البشرة وتعتبر من اكبر المشكلات التي يقعون بها هؤلاء الفتيات هي شراء هذه الخلطات من محلات مستحضرات التجميل حيث تعتبر هذه الخلطات ذات آثر ضار وكبير على البشرة وتعمل على تقشير الطبقة السطحية وتجعل مظهر البشرة غير مقبول.

تعتبر وصفة الزبادي والنشا من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة، حيث تعاني البعض من الفتيات من وجود بعض المشكلات التي تجعل البشرة سمراء اللون وتعتبر وصفة الزبادي مع النشا من اقوى الوصفات التي تساعد جعل البشرة بيضاء وجذابة ومشرقة لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة الجبارة التي تعطي افضل النتائج.

مكونات عمل وصفة الزبادي والنشا لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة الزبادي والنشا لتفتيح البشرة