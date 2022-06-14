نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون اي الم تخلصي من شعر الوجه الزائد بملعقة فازلين انسي الشعر نهائيا في المقال التالي
تتعرض العديد من الفتيات والسيدات للألام نتيجة إستخدام الإستخدامات التقليديه على البشرة مثل إستخدام الشمع وغيرها من الإستخدامات الأخرى ويرجع السبب في إستخدام هؤلاء السيدات والفتيات إلى هذه الإستخدامات هي وجود الشعر في الوجه، وتعتبر هذه المشكلة من المشكلات الكبرى التي تعاني منها العديد من الفتيات وتسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة ولإزالة هذا الشعر يستخدمون هذه الإستخدامات التقليديه التي قومنا بتقديمها إليكي ولكن هذه الإستخدامات تعمل على ظهور البقع الحمراء وتسبب حساسية مفرطة للجلد لذلك علينا بتجنب أي إستخدامات أخرى غير صحية وضعها على البشرة، وعلينا باللجوء إلى إستخدام الوصفات الطبيعية التي لها نتائج إيجابية تعمل على التخلص من شعر الوجه نهائيا وبطريقة آمنة بدون ترك أي آثار ضارة للبشرة وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة ومنها إستخدام وصفة الملح ووصفة النشا والفازلين وغيرها من الوصفات المتعددة.
الفازلين من أقوى الوصفات التي تساعد على حل مشكلات العديدة من البشرة حيث يمكننت خلط الفازلين مع الملح والنشا وماء الورد للتخلص من اكبر مشكلة تعاني منها العديد من الفتيات وهي مشكلة التخلص من شعر الوجه وتجعلنا هذه الوصفة الإستغناء أي إستخدامات تقليدية وغير مقبولة مما تسبب لها هذه الإستخدامات حساسية مفرطة للوجه.
مكونات عمل وصفة الفازلين للتخلص من شعر الوجه
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة الفازلين للتخلص من شعر الوجه
- أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به ملعقتان كبيرتان من الفازلين مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وضيفي ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب ودمج هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط وتصبح متجانسة.
- بعد ذلك قومي بغسل بشرتك وعليكي بتنظيفها جيدا من أي شوائب أو متسخات بها ثم قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك وأتركيها حتى تجف.
- بعد جفاف تلك الوصفة على بشرتك قومي بتقشيرها وعليكي بالتوجه لغسلها بالماء البارد ثم جففيها وعليكي بإستخدام ماء الورد بعد ذلك ثم مرري يدك وسوف تلاحظين النتيجة المبهرة والبشرة الناعمة التي تحلمين بها.
- لذلك ننصح أي سيدة أو فتاة تريد التخلص من شعر الوجه عليها بإستخدام وصفة الفازلين المرفقة أعلي المقال.
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