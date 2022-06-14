نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طريقة مطاعم الخمس نجوم في طبخ المكرونة بالبشاميل بمكعبات الدجاج الطعم وﻻ أروع ولون ذهبي تعشقه العين في المقال التالي

طريقة طبخ مكرونة بالبشاميل، إن صينية المكرونة بالبشاميل من أفخم الوجيات التى تقدم في الولائم و العزائم . وتقديمها دلالة على الكرم و الحفاوة و الترحيب بالضيف. ففي تقديمها فخامة و شياكة لربة الأسرة . تمتاز صينية المكرونة بالبشاميل بمذاقها الغني الرائع وهي طرية القوام و غنية بالظاقة و السعرات الحرارية لذلك فهي مغذية و تهب الجسم قوة و طاقة . تابعي معنا سيدتي هذا المقال لتتعرفي على طريق طبخ المكرونة بالبشاميل مكونات و مقادير صينية مكرونة بالبشاميل و الدجاج وزن ستمائة جرام من المكرونة

عدد أربعة ملاعق كبيرة من زيت الذرة

عدد إثنين صدر دجاج مخلي من العظام

بصلة كبيرة الحجم

ثمرة واحدة من الفلفل الرومي الأخضر

عدد إثنين فص ثوم

قليل من الفلفل الأسود المطحون

نصف ملعقة من الكمون المطحون

ثمرة واحدة من الطماطم مكونات و مقادير البشاميل كوب من اللبن البودرة المذاب في الماء الساخن

عدد خمس أكواب ماء

كوب من الدقيق

عدد إثنين مكعب مرقة دجاج

ثلاثة أرباع كوب من زيت الذرة

قليل من جوزة الطيب

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض طريقة طبخ المكرونة بالبشاميل بالدجاج إسلقي المكرونة في ماء مغلي مع الملح

إفرمي البصل مع الثوم مع الفلفل الرومي فرمآ جيدآ

قومي بقلي البصل و الثوم و الفلفل في الزيت

الآن أضيفي الطماطم المفرومة و الفلفل الأسود و الكمون و أتركيهم على النار حتى تمام النضج

قطعي صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة و أضيفي الدجاج المقطع عليهم مع التقليب المستمر

في إناء آخر على النار ضعي الزيت و الدقيق مع التقليب المستمر

أثناء التقليب صبي اللبن فوق الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر

أضيفي الماء الساخن فوق اللبن و الدقيق على دقعات مع التقليب المستمر

لاحظي مقاومة الخليط أثناء التقليب فعندما يصبح الخليط كثيف القوام أضيفي مكعبات مرقة الدجاج و الفلفل الأبيض و جوزة الطيب

أضيفي الباشاميل الذي أصبح جاهزآ فوق المكرونة و قلبي حتى تختلط المكرونة بعجينة البشاميل تمام الإختلاط

في صينية التقديم ضعي نصف كمية المكرونة المختلطة بالبشاميل

صبي فوق طبقة المكرونة بالبشاميل كل مكعبات الدجاج بالخلطة التي سبق تجهيزها

ضعي الآن الطبقة الأخيرة من المكرونة بالبشاميل فوق طبقة معكبات الدجاج

قومي برش طبقة من الجبنة الموزاريلا فوق طبقة المكرونة الأخيرة

أدخلي الصينية الفرن حتى تنضج عمر شويل - جدة أسرار طريقة مطاعم الخمس نجوم في طبخ المكرونة بالبشاميل بمكعبات الدجاج الطعم وﻻ أروع ولون ذهبي تعشقه العين - ثقفني

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