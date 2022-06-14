تحدي الدايت بدون ما تتحرمي .. طريقة طبخ الباذنجان بدون زيت كثير بطريقة صحية وبسعرات حرارية أقل

الباذنجان من أصناف الطعام التي تحضر بأكثر من طريقة للاستفادة منه إذ أنه غني بعنصر الحديد الذي يوفر للجسم الطاقة والنشاط والتخلص من الكسل والإرهاق، ولكن تحضير الباذنجان بصورة خاطئة قد يفقده عناصره الغذائية على الفور مثل طريقة قلي الباذنجان التي بها يمتص الباذنجان لكمية كبيرة من الزيت فبدلًا من أن يصير وجبة صحية ومغذية يصبح كثير السعرات الحرارية وفاقدًا لعناصره الغذائية الهامة، لهذا نعلكم في السطور القادمة طريقة جديدة لقلي الباذنجان بإضافة مكون سحري له للحفاظ على فوائده كما هي وفي نفس الوقت لا يمتص الكثير من الزيت.

طبخ الباذنجان بدون زيت كثير

إضافة الطعام إلى الزيت وخاصةً الزيت الغزير يعمل على خفض الفوائد الصحية لهذا الطعام بالإضافة لأنه يصير كثير السعرات الحرارية فيما بعد مهما كان نوع هذا الطعام مثل الباذنجان فإذا تم قليه بالطريقة المعروفة والشائعة سيصبح مليئًا بالزيت ويفقد لمذاقه المميز وفوائده العديدة، ومن أجل قلي الباذنجان بدون زيت إليكم الطريقة الآتية:

نحتاج لكيلو من الباذنجان نوعه أبيض اللون.

مقابل هذا الكيلو نحتاج بملعقة واحدة فقط زيت نباتي كزيت الزيتون.

مقدار من الملح حسب الرغبة.

ملعقتين واحدة من الدقيق وأخرى من نشا الذرة.

خطوات التحضير للباذنجان الصحي