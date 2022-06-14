نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة واحدة من كولاجين طبيعي للبشرة حضريه بمواد طبيعية من منزلك لبشرة أصغر 10 سنوات فعال 100% في المقال التالي
هناك بعض النساء على الرغم من التقدم في العمر إلا أنهن مازلن محتفظات بجمالهن وبمرونة بشرتهن التي تجعل مظهر المرأة كما لو كانت صغيرة في السن، ولكن ذلك المظهر الشاب الصغير ليس من فراغ فهو من خلال تغذية البشرة باستمرار بالكولاجين الطبيعي سواء كان من مصادر طبية وعلاجية أو من مصادر طبيعية، وبالتأكيد مصادر الكولاجين الطبيعية هي الأفضل على الأقل فهي الأوفر، ولتصغير بشرتك لتصبحي أصغر بعشر سنين من عمرك تابعي منا للتعرف على طريقة عمل كولاجين طبيعي للبشرة من منزلك.
مسحة واحدة من كولاجين طبيعي للبشرة
مصادر الكولاجين الطبيعية موجودة حولنا في الأطعمة الطبيعية سواء الفاكهة أو الخضروات أو غيرهم من الأطعمة المفيدة والمغذية للبشرة، مثل الأرز فقد أبدى الأرز نتائج مبهرة عندما استخدم على البشرة ولا سيما ماء الأرز حيث يعتقد أنه السر وراء نقاء وشباب بشرة النساء في كوريا واليابان فلماء الأرز فوائد رهيبة وسريعة حيث يغذي البشرة بالكولاجين حتى تختفي الندوب والتجاعيد الدقيقة ولكي تصير البشرة نضرة من جديد حتى إذا كانت البشرة مليئة بالتجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، بالإضافة لأن الأرز يوفر للبشرة مغذيات طبيعية هامة وضرورية تؤخر من علامات الشيخوخة.
الأرز لتصغير البشرة وإعادة شبابها كولاجين طبيعي
وتستخدم وصفة الأرز لتصغير البشرة كما يلي:
- نحتاج إلى ثلاث ملاعق أرز أبيض ونضعه في ماء كثير كافي لغمر الأرز ويوضع الإناء على النار.
- يجب التوضيح على زيادة كمية الماء حتى يكون الأرز ناضجًا ولكن لم يجف مائه.
- ومن ثم نصفي الأرز من الماء ونحتفظ بهذا الماء ونستخدم ماء بارد في شطفه جيدًا ليصبح استخدامه أسهل.
- يمزج الأرز المطهو بمقدار ملعقة حليب ولكن ساخنة مع ملعقة متماثلة من العسل.
- يجب أن يمتص الأرز تلك المكونات الإضافية لكي نبدأ في استخدامه حيث يطبق على بشرة الوجه بأكملها بما في ذلك الرقبة إذا رغبنا.
- ندلك الوجه جيدًا وبرفق حتى لا يتحسس الوجه منها وتترك إلى أن تصير جافة ويسهل إزالتها عن الوجه.
- وعندما تجف تمامًا يستخدم الماء الناتج عن طهي الأرز حتى ينظف به الوجه تمامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسحة واحدة من كولاجين طبيعي للبشرة حضريه بمواد طبيعية من منزلك لبشرة أصغر 10 سنوات فعال 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.