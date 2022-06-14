سحر فرد الشعر فى دقائق في البيت بدون تكاليف ضخمة مجربة 100% ضعيها مرة ولن تندمي أو تتوقفي عنها

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عمر شويل - جدة يتساءل العديد من النساء حول كيفية فرد الشعر في المنزل طبيعيا وذلك دون استخدام أي مواد كيميائية نظراً لأنها تسبب ضررا للشعر وتؤدي إلى تساقطه وتلفه، حيث يمنح فرد الشعر شكلا جميلا وجذابا للمرأة، ولذلك سنعرض بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها الحصول على مظهر مثالي لشعرك دون الحاجة لدفع الكثير من المبالغ وللتعرف على تلك الوصفات الطبيعية .. تابعونا.

سحر فرد الشعر فى دقائق في البيت

إن فرد الشعر عن طريق استخدام المواد الكيميائية يعمل على تلف فروة الرأس وتساقط الشعر بشكل كبير، ولكن هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر دون أن يتلف الشعر ويتساقط، ولكن تلك الطرق الطبيعية تحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر نتائجها الممتازة.

خلطة الحليب والعسل للشعر

يحتوي الحليب على الكثير من البروتينات التي تعمل على تغذية الشعر وتقويته، ويحتوي العسل على عناصر تعمل على الحفاظ على الرطوبة في الشعر، لذلك تعمل تلك الوصفة على إزالة التجاعيد التي توجد في الشعر وتنعمه وتضيف إليه المعان.

المكونات:

ربع كوب حليب.

معلقتين كبيرتين من العسل.

طريقة التحضير:

يتم وضع الحليب والعسل معا حتى يمتزجوا ويختلطوا بشكل جيد.

ثم يتم وضع الخليط على الشعر بأكمله، ويتم تركة لمدة ساعتين.

وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخفيف الخالي من السلفات.

ويتم استخدام تلك الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

خلطة الزيوت الساخنة للشعر

تعمل الزيوت الساخنة على فرد الشعر وترطيبه بشكل كبير، وذلك لأن الحرارة الناتجة عن الزيوت الساخنة تعمل على تخفيف التجاعيد والتموجات التي توجد في الشعر.

المكونات:

أحد الزيوت الأتية (زيت زيتون- زيت اللوز – زيت السمسم).

منشفة مبللة وساخنة.

مشط واسع.

وعاء يمكن استخدامه داخل الميكروويف.

طريقة التحضير: