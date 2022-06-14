هينور وشك .. كريم الفازلين والنشا لتبييض الوجه وشد التجاعيد سواد 20 سنة سيزول القنبلة السحرية للتفتيح

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عمر شويل - جدة العناية بالبشرة من الأمور التي تشغل فكر الكثير من الفتيات ولعل المستحضرات الطبيعية من أهم الأمور التي يمكن أن نستخدمها لهذا الأمر ويمكن أن نستخدم ماسك الفازلين والنشا لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة الأماكن الداكنة، وفي هذا المقال سنتعرف علي ماسك الفازلين والنشا لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة المناطق الداكنة بشئ من التفصيل .. تابعونا.

كريم الفازلين والنشا لتبييض الوجه

تعتبر الفتاة ذات البشرة البيضاء دائما فتاة لافتة للأنظار لذا فإن أي مشاكل في بشرة هذه الفتاة تظهر عليها بشكل واضح لذا فهي تحتاج إلى ماسك الفازلين والنشا للعناية بالبشرة والتخلص من أي مشاكل تظهر بها، أما عن مكونات هذا الماسك فهي كتالي:

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبيعي.

ثلاث ملاعق من النشا.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ومن الجدير بالذكر أن كل تلك المكونات متاحة في المنزل وأسعار شرائها بسيطة لن تكلفك الكثير، كما أن استخدامها لن يترك لكي آي آثار جانبية أو أضرار.

طريقة تحضير ماسك الفازلين والنشا لتبييض البشرة

يمكننا التعرف على طريقة تحضير ماسك الفازلين والنشا لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة المناطق الداكنة من خلال الآتي:

أولا: يتم إزالة الفازلين في حمام مائي ويتم وضعه في طبق التحضير.

ثانيا: وبعد ذلك نقوم بوضع كل المكونات والتي تتمثل فى عصير الليمون وزيت الزيتون والنشا وماء الورد.

ثالثا: ثم نقوم بعد ذلك بمزج كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على ماسك ذو قوام متماسك.

رابعا: وبعد ذلك نقوم بأخذ هذه المكونات ثم نقوم بوضعها علي المناطق الغامقة في الوجه والتي نسعى إلى تبييضها ونتركه لأطول فترة ممكنة.

خامسا: وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيد وتنشيفه بقطعة قطنية من القماش مع التجفيف بلطف.

ومن أهم ما يميز هذه الوصفة الطبيعية لتبييض البشرة إنها وصفة سريعة المفعول، حيث أن نتائجها في تفتيح البشرة الداكنة تظهر بشكل سريع حيث أننا نلاحظ الفارق بعد اول إستخدام لهذه الوصفة، ويلزم المواظبة على تلك الوصفة بعملها مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج لجمال بشرتك.