سحري .. صنع مزيل عرق منزلي بالشبة للتخلص من رائحة العرق نهائيًا ولا ظهور للروائح الكريهة في الحر بنسبة 100%

بمجرد أن يبدأ فصل الصيف يبدء الشعور الكبير بالقلق بالنسبة للعديد من النساء والفتيات سواء المتزوجات أو العازبات، لأن الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة تؤثر عليهن بشكل كبير من حيث زيادة خروج العرق وبرائحته الكريهة لهذا تبذل النساء قصارى جهدها للبحث عن أفضل مزيل للعرق وعلى الرغم من وجود العديد من الأنواع المتاحة في الأسواق إلا أن بعضها لا يجدي نفعًا أو مرتفع في سعره أو غير مناسب للبشرة، ولكن معظم الطرق الطبيعية لإزالة العرق قد أثبتت فاعلية قوية لدى فئة كبيرة من النساء مثل الشبة التي توصف بكثرة النساء اللاتي يعانين من كثرة التعرق وبرائحة كريهة.

صنع مزيل عرق منزلي بالشبة

يزداد العرق في فصل الصيف نظرًا لارتفاع درجة الحرارة وعدم تحمل الجسم لتلك الدرجات المرتفعة لذلك فهي عملية طبيعية، ولكن إذا لم نهتم بها فقد تصبح أسوء مع الوقت وتسبب لنا الإحراج خاصةً إذا كنا خارج المنزل ولكن لا يعني ذلك أن نقوم باستخدام أي مستحضرات أو وصفات تزيل الرائحة إذ أننا يجب أن نبحث عن طريقة لا تمنع خروج العروق حتى لا يسبب أي ضرر في منطقة تحت الإبط بل تخفي الرائحة مثل الشبة.

وصفة طبيعية لإزالة العرق في الصيف

نظرًا لكون منطقة تحت الإبط منطقة حساسة فيجب أن نحذر من المستحضرات أو الوصفات التي تطبق على تلك المنطقة فقد تصاب بالالتهاب أو التقشير أو مع الوقت الاسوداد، لذلك معظم النساء تخشى من استخدام مستحضرات التجميل الطبية المحتوي على الكيماويات فتلجأ للوصفات الطبيعية مثل الوصفة التالية التي نذكرها لكم لإزالة العرق بالشبة: